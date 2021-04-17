Гудбай, Филипп: как Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским

В Великобритании хоронят принца Филиппа. Церемония проходит в Виндзорском замке, в часе езды от Лондона. Принца похоронят в часовне Святого Георгия, где в данный момент проходит отпевание. Формат похорон ограничен из-за пандемии: проводить в последний путь монарха приехали его родственники – Елизавета II в сопровождении фрейлины, их дети принцесса Анна, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, принцы Эдвард и Эндрю, а также внуки: принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и принц Гарри.



Супруга принца Гарри Меган Маркл осталась в США, поскольку врачи не рекомендовали путешествовать ей на позднем сроке беременности – Меган должна вот-вот родить первенца, которого могли бы назвать в честь дедушки, но, скорее всего, родится девочка.



Похороны должны были пройти по-военному, чуть менее торжественно, чем государственные – так завещал сам Филипп. Но военную форму его родственники надевать не стали – причина в том, что принц Гарри, отрекшийся от престола, больше не имеет на это права, а вокруг принца Эндрю разразился скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном. Чтобы не смущать ни того, ни другого, сама королева Елизавета решила отменить пункт по поводу военной формы.



Тем не менее гроб с телом Филиппа сопровождал военный караул в парадной ярко-красной форме. Перед тем, как занести гроб в собор, из пушек выстрелили несколько раз. Британцев попросили не приходить к Виндзорскому замку из-за пандемии COVID-19, а вместо букетов пожертвовать деньги на благотворительность.



Как проходят похороны принца Филиппа – в репортаже «Газеты.Ru».