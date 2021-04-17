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Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Принц Чарльз во время церемонии похорон своего отца герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Принц Чарльз во время церемонии похорон своего отца герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Королева Великобритании Елизавета II прибывает на церемонию похорон своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Королева Великобритании Елизавета II прибывает на церемонию похорон своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон своего дедушки герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон своего дедушки герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон прибывает на церемонию похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Кейт Миддлтон прибывает на церемонию похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Участники церемонии похорон герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Участники церемонии похорон герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Принц Эндрю, принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Принц Эндрю, принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Камилла Паркер-Боулз прибывает на церемонию похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Камилла Паркер-Боулз прибывает на церемонию похорон герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года
Отпевание упруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года Отпевание упруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года
Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года
Королева Великобритании Елизавета II во время отпевания своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года Королева Великобритании Елизавета II во время отпевания своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года

Гудбай, Филипп: как Великобритания прощается с герцогом Эдинбургским

В Великобритании хоронят принца Филиппа. Церемония проходит в Виндзорском замке, в часе езды от Лондона. Принца похоронят в часовне Святого Георгия, где в данный момент проходит отпевание. Формат похорон ограничен из-за пандемии: проводить в последний путь монарха приехали его родственники – Елизавета II в сопровождении фрейлины, их дети принцесса Анна, принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз, принцы Эдвард и Эндрю, а также внуки: принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и принц Гарри.

Супруга принца Гарри Меган Маркл осталась в США, поскольку врачи не рекомендовали путешествовать ей на позднем сроке беременности – Меган должна вот-вот родить первенца, которого могли бы назвать в честь дедушки, но, скорее всего, родится девочка.

Похороны должны были пройти по-военному, чуть менее торжественно, чем государственные – так завещал сам Филипп. Но военную форму его родственники надевать не стали – причина в том, что принц Гарри, отрекшийся от престола, больше не имеет на это права, а вокруг принца Эндрю разразился скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном. Чтобы не смущать ни того, ни другого, сама королева Елизавета решила отменить пункт по поводу военной формы.

Тем не менее гроб с телом Филиппа сопровождал военный караул в парадной ярко-красной форме. Перед тем, как занести гроб в собор, из пушек выстрелили несколько раз. Британцев попросили не приходить к Виндзорскому замку из-за пандемии COVID-19, а вместо букетов пожертвовать деньги на благотворительность.

Как проходят похороны принца Филиппа – в репортаже «Газеты.Ru».
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