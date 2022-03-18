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Победа добра над злом: в Индии отмечают праздник Холи

В Индии проходит фестиваль красок Холи — второй по значению праздник в индуизме после Дивали, знаменующий победу добра над злом. Праздник это в буквальном смысле красочный: в течение двух дней люди обмазывают и обсыпают друг друга яркими красками, бросают цветы и плещутся водой. Среди традиций праздника Холи есть и обращение к пожилым людям за благословением, а также походы в гости, где подают традиционные для этого торжества сладкие пирожки гуджия и напиток тандай на основе молока с миндалем и пряностями.

А легенда, связанная с праздником, такова. Когда-то бог Кришна влюбился в женщину по имени Радха. Но боялся, что она его отвергнет, поскольку его кожа была темнее, чем у нее. Тогда приемная мать Кришны Яшода посоветовала ему измазать краской лицо Радхи, чтобы стереть различия в цветах кожи. Кришна последовал шуточному совету. Стоит ли говорить, что Радха стала женой Кришны.

Как отмечают праздник в Индии в этом году — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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