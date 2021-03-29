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Участница празднования Холи в Ахмадабаде, Индия, 29 марта 2021 года Участница празднования Холи в Ахмадабаде, Индия, 29 марта 2021 года
Празднование Холи в Гаухати, Индия, 29 марта 2021 года Празднование Холи в Гаухати, Индия, 29 марта 2021 года
Участник фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года Участник фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года
Участник фестиваля Холи в Праяградже, Индия, 29 марта 2021 года, 29 марта 2021 года Участник фестиваля Холи в Праяградже, Индия, 29 марта 2021 года, 29 марта 2021 года
Участница празднования Холи в Ахмадабаде, Индия, 29 марта 2021 года Участница празднования Холи в Ахмадабаде, Индия, 29 марта 2021 года
Участники празднования Холи в Гаухати, Индия, 29 марта 2021 года Участники празднования Холи в Гаухати, Индия, 29 марта 2021 года
Празднование Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года Празднование Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года
Участница фестиваля Холи в Праяградже, Индия, 29 марта 2021 года Участница фестиваля Холи в Праяградже, Индия, 29 марта 2021 года
Участник фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года Участник фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года
Участница фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года Участница фестиваля Холи в Ченнаи, Индия, 29 марта 2021 года
Участник фестиваля Холи в Мумбаи, Индия, 29 марта 2021 года Участник фестиваля Холи в Мумбаи, Индия, 29 марта 2021 года

За победу добра над злом: в Индии отмечают праздник Холи

В Индии проходит фестиваль красок Холи. Из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции (сейчас в стране наблюдается рост заболеваемости) во многих штатах страны запретили собираться многочисленными группами и отмечать наступление весны, обсыпая друг друга красками. В некоторых частях страны один из важнейших индуистских праздников все же отметили небольшими сборищами. Однако, к примеру, в штате Утаранчал призвали отказаться от участия в фестивале людей старше 60 лет и детей до 10 лет.

Как в Индии отмечают праздник Холи, посвященный началу весны и победе добра над злом, — смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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