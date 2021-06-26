Как прошел праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова прошел праздник российских выпускников «Алые Паруса».



Мероприятие началось с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжилось шоу-концертом, в рамках которого выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Светлана Лобода.



Также организаторы показали выпускникам реконструкцию Ледового побоища. А завершился праздник салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.



Как прошли «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге — в фотогалерее «Газеты.Ru».