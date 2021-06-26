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Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года
Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники на Невском проспекте перед началом концерта на Дворцовой площади в рамках праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Артисты во время во время праздника выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Артисты во время во время праздника выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года Бриг &laquo;Россия&raquo; во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo;, 26 июня 2021 года
Праздник выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Праздник выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года Выпускники школ на Дворцовой площади во время праздника &laquo;Алые паруса&raquo;, 25 июня 2021 года
Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года Часть представления во время фейерверка на празднике выпускников &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 25 июня 2021 года
Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года Салют во время праздника выпускников школ &laquo;Алые паруса&raquo; в Санкт-Петербурге, 26 июня 2021 года

Как прошел праздник выпускников «Алые Паруса» в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова прошел праздник российских выпускников «Алые Паруса».

Мероприятие началось с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжилось шоу-концертом, в рамках которого выступили Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская, Антон Лаврентьев и Светлана Лобода.

Также организаторы показали выпускникам реконструкцию Ледового побоища. А завершился праздник салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.

Как прошли «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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