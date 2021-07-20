20 июля 2021, 13:22 Фоторепортажи Как выглядит дом главы ГИБДД Ставрополья, о котором все говорят

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В сети появились фотографии главы жилища ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова. На опубликованных снимках видны комнаты с мебелью и украшениями в стиле ампир, массивные люстры, позолоченные лестницы и даже золотой унитаз.



Фото опубликовал депутат Госдумы Александр Хинштейн. 20 июля на Ставрополье прошла крупная спецоперация. Задержана почти вся верхушка управления, всего около 35 человек. По словам депутата, полицейских подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении полномочиями. «По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».



Дом начальника ГИБДД Ставропольского края — в фотогалерее «Газеты.Ru»