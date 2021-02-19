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Ким Кардашьян и Канье Уэст в Париже, 2014 год Ким Кардашьян и Канье Уэст в Париже, 2014 год
Канье Уэст и Ким Кардашян во время мероприятия в Нью-Йорке, декабрь 2018 года Канье Уэст и Ким Кардашян во время мероприятия в Нью-Йорке, декабрь 2018 года
Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст на Кубе, май 2016 года Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт Уэст на Кубе, май 2016 года
Ким Кардашьян и Канье Уэст на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года Ким Кардашьян и Канье Уэст на красной дорожке Met Gala-2019, 6 мая 2019 года
Ким Кардашьян с Канье Уэстом и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи в Энтеббе, 15 октября 2018 года Ким Кардашьян с Канье Уэстом и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени во время встречи в Энтеббе, 15 октября 2018 года
Ким Кардашьян и Канье Уэст на балу Met Gala, 2019 год Ким Кардашьян и Канье Уэст на балу Met Gala, 2019 год
Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст с дочерью Норт Уэст во время поездки на Кубу, 2016 год Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст с дочерью Норт Уэст во время поездки на Кубу, 2016 год
Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года Модель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст на афтепати после премии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 10 февраля 2020 года

Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

После семи лет брака Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом, об этом сообщает Page Six. О том, что Кардашьян и Уэст расходятся, журналистам стало известно в январе, рэпер и звезда реалити-шоу уже занимаются разделом имущества.

По информации Page Six, в документах указано о будущем совместном воспитании детей пары. Бракоразводным процессом занимается известный адвокат по подобным делам Лора Вассер.
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