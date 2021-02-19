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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
После семи лет брака Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом, об этом сообщает Page Six. О том, что Кардашьян и Уэст расходятся, журналистам стало известно в январе, рэпер и звезда реалити-шоу уже занимаются разделом имущества.
По информации Page Six, в документах указано о будущем совместном воспитании детей пары. Бракоразводным процессом занимается известный адвокат по подобным делам Лора Вассер.
По информации Page Six, в документах указано о будущем совместном воспитании детей пары. Бракоразводным процессом занимается известный адвокат по подобным делам Лора Вассер.