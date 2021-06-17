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Райан Мур с трофеем от Чарльза, принца Уэльского и Камиллы, герцогини Корнуолльской после победы во второй день турнира на скачках турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Райан Мур с трофеем от Чарльза, принца Уэльского и Камиллы, герцогини Корнуолльской после победы во второй день турнира на скачках турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Второй день Royal Ascot на ипподроме Аскот, 16 июня 2021 года Второй день Royal Ascot на ипподроме Аскот, 16 июня 2021 года
Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Первый день турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года Первый день турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года
Принц Эдвард, граф Уэссекский на церемонии открытия Royal Ascot, 15 июня 2021 года Принц Эдвард, граф Уэссекский на церемонии открытия Royal Ascot, 15 июня 2021 года
Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуолльская на скачках Royal Ascot, 2021 год Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуолльская на скачках Royal Ascot, 2021 год
Софи, графиня Уэссекская на скачках Royal Ascot, 2021 год Софи, графиня Уэссекская на скачках Royal Ascot, 2021 год
Анна Гильдер и Ян Ли на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года Анна Гильдер и Ян Ли на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года
Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Ребекка Джонсон и Брайан Манн на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года Ребекка Джонсон и Брайан Манн на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года
Принцесса Анна, дочь Елизаветы II, на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года Принцесса Анна, дочь Елизаветы II, на церемонии открытия турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года
Юлия Широкова на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 года Юлия Широкова на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Найер Буллен на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 год Найер Буллен на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 год
Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, на турнире Royal Ascot, 2021 год Зара Тиндалл, дочь принцессы Анны, на турнире Royal Ascot, 2021 год
Фрэнки Деттори после победы на одном из заездов на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 года Фрэнки Деттори после победы на одном из заездов на турнире Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года Второй день турнира Royal Ascot, 16 июня 2021 года
Первый день турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года Первый день турнира Royal Ascot, 15 июня 2021 года

Шляпки и маски: как проходят Королевские скачки во время пандемии

В Великобритании проходят Королевские скачки в Аскоте – традиционные конно-спортивные соревнования, которые каждый год становятся главным светским мероприятием. Скачки проводят с тех пор, как их основала королева Анна в 1711 году: в первый день посмотреть на бегущих лошадей приезжают члены королевской семьи и представители их близкого круга, а после на ипподром Аскота стремятся уже простые англичане и англичанки, которым тоже хочется выйти в шляпках и попасть в объективы фотокамер. В этом году шляпки дополнили маски в тон – пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась.

Как проходят королевские скачки в Аскоте во время пандемии — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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