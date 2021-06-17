Шляпки и маски: как проходят Королевские скачки во время пандемии

В Великобритании проходят Королевские скачки в Аскоте – традиционные конно-спортивные соревнования, которые каждый год становятся главным светским мероприятием. Скачки проводят с тех пор, как их основала королева Анна в 1711 году: в первый день посмотреть на бегущих лошадей приезжают члены королевской семьи и представители их близкого круга, а после на ипподром Аскота стремятся уже простые англичане и англичанки, которым тоже хочется выйти в шляпках и попасть в объективы фотокамер. В этом году шляпки дополнили маски в тон – пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась.



Как проходят королевские скачки в Аскоте во время пандемии — в фотогалерее «Газеты.Ru»