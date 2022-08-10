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Кайли Дженнер и ее миллионы: младшей из сестер Кардашьян — 25

Младшей из сестер клана Кардашьян, Кайли Дженнер, сегодня, 10 августа, исполняется 25 лет. Мать двоих детей, предпринимательница, звезда реалити-шоу и немного модель, она входит в число знаменитостей с наибольшим числом подписчиков в соцсетях. В Instagram у Кайли Дженнер – 363 млн фолловеров.

В 2019 году Кайли Дженнер была признана самой молодой миллиардершей в США, но уже в начале 2020-го утратила этот титул, когда журнал Forbes пересчитал стоимость ее косметической компании Kylie Cosmetics, основанной в 2015 году.

Сейчас состояние Кайли Дженнер — $600 млн, и она нередко вызывает бурную реакцию подписчиков, выкладывая фотографии роскошных вещей и частных самолетов.

Как взрослела Кайли Дженнер смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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