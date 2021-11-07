Лучшие образы звезд на гала-вечере LACMA Art+Film

В Лос-Анджелесе состоялся юбилейный благотворительный гала-вечер LACMA Art + Film. Мероприятие проходит под патронажем Леонардо ДиКаприо, спонсируется — домом Gucci. Сам актер на ковровой дорожке не появился, однако по числу других звезд масштаб вечеринки соответствовал доковидным временам.

Торжество посетили актриса Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, светская львица Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, актер Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер, миллиардер Джефф Безос с подругой Лорен Санчес, теннисистка Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном, режиссер Стивен Спилберг с женой актрисой Кейт Кэпшоу и другие.

Гости LACMA Art + Film 2021 и их образы, — в фотогалерее «Газеты.Ru».