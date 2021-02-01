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Диана: история в кино
В сети появились первые фотографии со съемок фильма «Спенсер» о трех днях из жизни принцессы Дианы, на которых американская актриса Кристен Стюарт поразила интернет-общественность своим сходством с леди Ди.
Когда летом прошлого года стало известно, что роль Дианы Спенсер будет исполнять звезда Голливуда, Twitter возмутился – пользователям не понравилось, что в качестве исполнительницы главной роли не выбрали британскую актрису. Однако Кристен Стюарт уже доказала, что сможет воплотить образ любимой народом принцессы.
Играть леди Ди – задача, которая уже выпадала в разные годы другим актрисам. Насколько похожи на нее Наоми Уоттс («Диана: история любви»), Эмма Коррин (сериал «Корона») и другие актрисы, «Газета.Ru» предлагает решить читателям.
Подробнее об актрисах, которые пытались достоверно изобразить всеми любимую леди Ди, — читайте в нашем материале.
Когда летом прошлого года стало известно, что роль Дианы Спенсер будет исполнять звезда Голливуда, Twitter возмутился – пользователям не понравилось, что в качестве исполнительницы главной роли не выбрали британскую актрису. Однако Кристен Стюарт уже доказала, что сможет воплотить образ любимой народом принцессы.
Играть леди Ди – задача, которая уже выпадала в разные годы другим актрисам. Насколько похожи на нее Наоми Уоттс («Диана: история любви»), Эмма Коррин (сериал «Корона») и другие актрисы, «Газета.Ru» предлагает решить читателям.
Подробнее об актрисах, которые пытались достоверно изобразить всеми любимую леди Ди, — читайте в нашем материале.