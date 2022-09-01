Все девушки ДиКаприо. Им всегда меньше 25

Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камилой Морроне — недавно ей исполнилось 25. Согласно давней теории таблоидов, Лео не может встречаться с женщинами, которым старше 25 лет.

И он вновь подтвердил эту теорию — после расставания с Морроне 47-летнего актера заметили с новой девушкой, 22-летней моделью из Украины Марией Береговой.

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