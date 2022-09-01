01 сентября 2022, 10:37
Фото
Все девушки ДиКаприо. Им всегда меньше 25
Леонардо ДиКаприо расстался с моделью Камилой Морроне — недавно ей исполнилось 25. Согласно давней теории таблоидов, Лео не может встречаться с женщинами, которым старше 25 лет.
И он вновь подтвердил эту теорию — после расставания с Морроне 47-летнего актера заметили с новой девушкой, 22-летней моделью из Украины Марией Береговой.
Все девушки ДиКаприо до 25 лет (то есть все девушки ДиКаприо) — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Леонардо ДиКаприо и Ева Герцигова, Жизель Бюндхен, Нина Агдал и Камила Морроне
Леонардо ДиКаприо (20 лет) и Бриджет Холл (17 лет), 1994 год
Леонардо ДиКаприо (22 года) и Кристен Дзан (22 года), 1996 год
Леонардо Ди Каприо (24 года) и Ева Герцигова (25 лет), 1998 год
Леонардо ДиКаприо (31 год) и Жизель Бюндхен (25 лет), 2005 год
Анна Вьялицына (23 года) и Леонардо Ди Каприо (35 лет), 2009 год
Леонардо ДиКаприо (36 лет) и Бар Рафаэли (25 лет), 2010 год
Леонардо ДиКаприо (37 лет) и Блейк Лайвли (23 года), 2011 год
Леонардо Ди Каприо (38 лет) и Эрин Хитертон (22 года), 2012 год
Леонардо ДиКаприо (39 лет) и Тони Гаррн (21 год), 2013 год
Леонардо ДиКаприо (41 год) и Келли Рорбах (25 лет), 2015 год
Нина Агдал (24 года) и ЛеонардоДи Каприо (42 года), 2016 год
Камила Морроне (24 года) и Леонардо Ди Каприо (47 лет), 2021 год
Мария Береговая (22 года) и Леонардо ДиКаприо (47 лет)