Lady in red: 100 лет со дня рождения Нэнси Рейган

Первой леди США Нэнси Рейган исполнилось бы сегодня, 6 июля, 100 лет. Бывшая актриса, преданно заботившаяся о своем муже – особенно после того, как в 1981 году на него было совершено покушение, — в годы президентства Рональда Рейгана не раз подвергалась критике. Людям не по душе были ее расточительность, общение со знаменитостями, поездка на свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы и привычка брать взаймы дизайнерские костюмы и не возвращать их обратно.



Однако инициатор дорогостоящего ремонта в Белом доме и обновления коллекции фарфора (Нэнси Рейган тяготило отсутствие там полного сервиза), тем не менее, вошла в историю не только как дорого одетая первая леди – она подтолкнула Рональда Рейгана к налаживанию отношений с СССР и запустила в США кампанию по борьбе с наркотиками.



Нэнси Рейган запомнилась всей Америке как первая леди в красном – она так любила этот цвет в одежде, что огненно-красный оттенок начали называть «рейгановским». В книге журналистки Карен Тьюмулти «Триумф Нэнси Рейган», вышедшей месяц назад, рассказывается, что Нэнси Рейган была в ярости, когда ей запретили называть красное платье во время визита в СССР в 1988 году, — поскольку это могло бы тать неверный «политический сигнал». В той же работе говорится, что в 2016 году Нэнси Рейган «отправилась в путешествие в вечность в красном костюме» — настолько прочно огненный оттенок ассоциировался с ней.