Пережил операцию: 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы. Во вторник, 16 марта, он покинул здание госпиталя Короля Эдварда VII на заднем сиденье автомобиля BMW – и в середине дня прибыл в Виндзорский замок. В больнице принц Филипп оказался еще 16 февраля – с тех пор его успели перевести в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце, и вернуть обратно на реабилитацию после хирургического вмешательства. 10 июня 2021 года принцу исполнится 100 лет.



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