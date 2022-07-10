Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала июля: последствия военных действий на территории Украины, убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, антиправительственные протесты на Шри-Ланке, отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и другое.