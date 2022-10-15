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«Я готова, мальчики»: 105 лет назад была расстреляна Мата Хари

«Сегодня казнена артистка Матагари, известная танцовщица, выступавшая в главных кафешантанах Парижа. <…> На полигон в Венсен, где была произведена казнь, она прибыла в сопровождении двух сестер милосердия и протестантского пастора», — писала в 1917 году, ровно 105 лет назад, газета «Речь».

Настоящее имя Маты Хари – Маргарита Гертруда Зелле, она уроженка Нидерландов. Псевдоним она взяла в 1897 году, оказавшись с тогдашним мужем в Голландской Ост-Индии – современной Индонезии. По-малайски «мата хари» означает «глаз дня». Там она увлеклась местными танцами.

С 1905 года Мата Хари выступала с восточными танцами в Европе и приобрела огромную популярность благодаря тому, что выступала в откровенных нарядах.

В 1916 году французы заподозрили ее в работе на германскую разведку. Она предложила контрразведке Франции свои услуги и отправилась с заданием в Испанию. Однако вскоре был перехвачен радиообмен агента Германии в Мадриде – тот заявил центру, что перевербованный французами агент прибыл в испанскую столицу.

Мата Хари вскоре вернулась в Париж и была арестована. Ее обвинили в передаче Берлину сведений, из-за которых погибли несколько дивизий. Спустя полгода Мата Хари была расстреляна. По слухам, за миг до смерти она крикнула расстрельной команде: «Я готова, мальчики!».

Какой была Мата Хари — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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