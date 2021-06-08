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Анастасия Околелова&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Самарской области Анастасия Околелова&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Самарской области
Екатерина Васильева&nbsp;- капитан внутренней службы УФСИН России по Владимирской области Екатерина Васильева&nbsp;- капитан внутренней службы УФСИН России по Владимирской области
Диана Сат&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Тыва Диана Сат&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Тыва
Юлия Осокина&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Ульяновской области Юлия Осокина&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Ульяновской области
Яна Кондрашова&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Сахалинской области Яна Кондрашова&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Сахалинской области
Дарья Строганова&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Мурманской области Дарья Строганова&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Мурманской области
Индира Фарсина&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Татарстан Индира Фарсина&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Республике Татарстан
Валерия Агоян&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Курганской области Валерия Агоян&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы УФСИН России по Курганской области
Вероника Швед&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы ГУФСИН России по Челябинской области Вероника Швед&nbsp;- старший лейтенант внутренней службы ГУФСИН России по Челябинской области
Татьяна Грицаенко&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Саратовской области Татьяна Грицаенко&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Саратовской области
Вероника Унжакова&nbsp;- прапорщик внутренней службы ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу Вероника Унжакова&nbsp;- прапорщик внутренней службы ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу
Дарья Тарасевич&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Ивановской области Дарья Тарасевич&nbsp;- лейтенант внутренней службы УФСИН России по Ивановской области

«Мисс УИС-2021»: ФСИН выбирает самую красивую сотрудницу

ФСИН проводит всероссийский конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система»: с 7 по 11 июня на сайте ведомства проходит голосование, которое выявит победительницу. 12 финалисток выбрали из 86 участниц, победивших в своих регионах в конце 2020 года.

В финале конкурса – сотрудницы ФСИН из Самарской, Владимирской, Ульяновской, Ивановской, Саратовской, Курганской, Челябинской и Мурманской областей, из Тывы и Татарстана, с Сахалина и из Кузбасса. На сайте ФСИН можно прочесть их рассказы о себе и найти видеоролики – каждая из сотрудниц представила по четыре видео, на которых девушки танцуют, рассказывают о своем крае, читают стихи и стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.

ФСИН – не первое ведомство, которое рекламирует свою работу при помощи красоты сотрудниц. В 2019 году свой конкурс красоты провела Росгвардия: в «Красе Росгвардии победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Управления Росгвардии по Свердловской области. Правда, победительница больше в силовых структурах не работает – в декабре 2020 года стало известно, что ее уволили из органов за фото в Instagram в служебных помещениях.

Кто вошел в финал конкурса «Мисс уголовно-исполнительной системы» — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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