Новая мисс Вселенная

На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса — она обошла в этом состязании 73 конкурентки из разных стран и территориальных образований.



Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира». Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».



Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера. По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.



Новая мисс Вселенная — в фотогалерее «Газеты.Ru».