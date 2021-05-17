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Зозибини Тунзи (Мисс Вселенная 2019) надевает корону на Андреа Меса Зозибини Тунзи (Мисс Вселенная 2019) надевает корону на Андреа Меса

Новая мисс Вселенная

На 69-м конкурсе «Мисс Вселенная», прошедшем этой ночью в Майами, победу одержала 26-летняя уроженка Мексики Андреа Меса — она обошла в этом состязании 73 конкурентки из разных стран и территориальных образований.

Это не первый ее опыт участия в конкурсах красоты международного масштаба: в 2017-м Андреа Меса, будучи обладательницей титула «Мисс Мексика», заняла второе место на «Мисс мира». Побороться за корону самой красивой девушки во Вселенной она смогла, завоевав в 2020 году титул «Мексикана Юниверсал».

Андреа Меса выросла в городе Чиуауа, после школы поступила в местный университет и получила профессию компьютерного инженера. По окончании вуза девушка начала работать по специальности, параллельно занимаясь модельной карьерой.

Новая мисс Вселенная — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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