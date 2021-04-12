Отлитый в металле: как увековечивали Гагарина

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, впервые в истории человечества состоялся полет человека в космос. Продолжительность его составила 1 час 48 минут: советский космонавт Юрий Гагарин на борту первого пилотируемого корабля «Восток-1» обогнул Землю один раз. Стартовав с космодрома Байконур, он приземлился в Саратовской области неподалеку от деревни Смеловка. Это событие перевернуло мир — разумеется, его не могли не увековечить в памятниках по всей стране.



Первый человек в космосе, отлитый в металле, сегодня возвышается над Ленинским проспектом в Москве, встречает гостей парка имени Гагарина в Заволжье Нижегородской области, приветливо смотрит на посетителей одноименного парка в Новокузнецке, выглядывает из символического иллюминатора в Коломне, широко раскидывает руки на проспекте Королева в Ростове-на-Дону — памятники Юрию Гагарину есть по всей России.



Как увековечен в монументах первый советский космонавт, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».