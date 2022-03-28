Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет «правила... 17:03
Kyodo: страны G7 отклонили требование России платить за газ... 17:02
Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории 17:01
ЦБ разрешил россиянам снимать проценты с валютных вкладов только... 16:59
Уткин: чемпионат мира без Италии – это как каша... 16:56
Минцифры предложило распространить меры поддержки на российских... 16:53
Попавший под санкции Фридман пожаловался на нехватку денег... 16:52
Салихова: удивительно читать журналистов, которые раньше писали... 16:49
Минюст Казахстана исключил арест Назарбаева и его дочери 16:44
Суд вынес приговор блогерше Ирине Волковой за откровенное фото... 16:43
Фото

«Оскар» 2022: главные наряды красной дорожки

Этой ночью в Лос-Анджелесе прошла 94-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар». Сначала звезды вышли продемонстрировать свои наряды на красной дорожке премии, а после, переодевшись, отправились на афтерпарти Vanity Fair.

Знаменитости по традиции поддержали модные дома, с которыми сотрудничают. Так, Зои Кравиц надела Saint Laurent, Зендая — Valentino, Билли Айлиш — Gucci, Кристен Стюарт — Chanel, Джо Джонас и Софи Тернер вышли в Louis Vuitton.

Большинство мужчин выбрали классические черные смокинги, и только Тимоти Шаламе надел смокинг на голое тело. Образы женщин в большинстве своем тоже не были вызывающими. В двадцатку лучших журнал о моде Vogue включил луки Мэгги Джилленхол, Умы Турман, Ванессы Хадженс, Пенелопы Круз и других.

Самые яркие наряды звезд — в фотогалерее «Газеты.Ru»

Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 33-й день
Онлайн-трансляция 33-го дня военной спецоперации на Украине
«Вы ко мне вернетесь»: как покупать одежду на главном рынке России
Модный репортаж с рынка «Садовод», пока сетевые магазины закрыты
Осталось три дня. Готовы ли в ЕС платить за российский газ в рублях
Эксперты указали два условия, при которых западные фирмы могут платить за газ рублями
Крупные производители в России введут мораторий на повышение цен на хлеб
Carlsberg покидает российский рынок
Минцифры предложило распространить меры поддержки на российских специалистов по ИБ
Суд вынес приговор блогерше Ирине Волковой за откровенное фото на фоне Исаакиевского собора
Новости
Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за счет «правила 50%»
Kyodo: страны G7 отклонили требование России платить за газ в рублях
Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории
ЦБ разрешил россиянам снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до 9 сентября
Уткин: чемпионат мира без Италии – это как каша без масла
Попавший под санкции Фридман пожаловался на нехватку денег для походов в ресторан
Салихова: удивительно читать журналистов, которые раньше писали «Федун, отдай «Спартак»
Все новости
«Мы с вами продержались 34 дня». Муратов объяснил временное закрытие «Новой газеты»
«Новая газета» приостановила работу до окончания спецоперации на Украине
«Немедленно отказаться». ЕС может отозвать «золотые паспорта» россиян и белорусов
ЕК призвала отказаться от любых схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции
Не только владельцы вкладов. Кому еще положена новая налоговая льгота
В банках заявили, что от НДФЛ освободят и держателей накопительных счетов
Что будут колоть косметологи вместо импортных ботокса и филлеров
Представители клиник рассказали о перспективах косметологии в России
Лавров: Москва всегда находилась под санкциями Запада, но она не в изоляции
Лавров назвал «бредятиной» слухи о подготовке олигархами госпереворота в России
Пробив базы. Как обнаружить слив своих личных данных
Эксперт Пятунин объяснил, как проверить свою информацию на предмет утечки
Уилл Смит ударил Криса Рока, «Дюна» получила 6 статуэток: главные кадры церемонии «Оскар»
«ЛНР — суверенное государство». Позиция Кремля по референдуму о вхождении республики в РФ
Песков прокомментировал заявление главы Луганской народной республики о референдуме
Пенсии проиндексируют снова. Депутаты объяснили, за счет каких средств
В Госдуме рассказали, что в ближайшие три месяца пенсии проиндексируют еще раз
Шольц: Германия может стать независимой от российской нефти в 2022 году
В Кремле заявили, что Россия не поставит газ бесплатно, если Запад откажется платить в рублях
«Для меня назначались эти пули, но я жив, а ты лежишь без дыханья»
100 лет назад произошло покушение на Милюкова, в результате которого погиб Набоков
Байден опроверг свои резкие слова о смене власти в России
Президент США отказался от слов о смене российского режима
Победа фильма с глухими актерами и пощечина Уилла Смита: как прошла церемония вручения «Оскара»
Драма «CODA: Ребенок глухих родителей» признана лучшим фильмом «Оскара-2022»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+