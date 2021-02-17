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Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон
Дед Пэрис &mdash; второй сын Конрада Хилтона. Он был главой Hilton Hotels Corporation, председателем фонда Conrad N. Hilton Foundation, основателем Американской футбольной лиги, филантропом, авиатором и спортсменом. Умер 19 сентября 2019 года в возрасте 91 года. На фото &mdash; Баррон Хилтон и Пэрис Хилтон Дед Пэрис &mdash; второй сын Конрада Хилтона. Он был главой Hilton Hotels Corporation, председателем фонда Conrad N. Hilton Foundation, основателем Американской футбольной лиги, филантропом, авиатором и спортсменом. Умер 19 сентября 2019 года в возрасте 91 года. На фото &mdash; Баррон Хилтон и Пэрис Хилтон
Фирменный имидж Пэрис Хилтон, глуповатой и наивной богатой наследницы, был выстроен на основе ее образа из реалити-шоу «Простая жизнь», шедшего с 2003 по 2007 год. Неизменными атрибутами стали плюшевые спортивные костюмы, огромные солнцезащитные очки, односложные фразы, выкрашенные в блонд волосы, маленькая собачка и много-много розовых вещей. На фото: Пэрис Хилтон на рыбном рынке в Токио во время визита в Японию, 2006 год Фирменный имидж Пэрис Хилтон, глуповатой и наивной богатой наследницы, был выстроен на основе ее образа из реалити-шоу «Простая жизнь», шедшего с 2003 по 2007 год. Неизменными атрибутами стали плюшевые спортивные костюмы, огромные солнцезащитные очки, односложные фразы, выкрашенные в блонд волосы, маленькая собачка и много-много розовых вещей. На фото: Пэрис Хилтон на рыбном рынке в Токио во время визита в Японию, 2006 год
В октябре 2011 года Пэрис Хилтон приняла участие в Украинской неделе моды в качестве модели &mdash; она выходила на подиум на показе модельера Андрэ Тана. На фото: члены жюри Пэрис Хилтон (в центре) и &laquo;Мисс Мира-2003&raquo; Розанна Дэвидсон (справа) вручают корону &laquo;Мисс Украина 2011&raquo; Ярославе Куряче (слева) из г.Винница на церемонии награждения конкурса &laquo;Мисс Украина&raquo; в Национальном Дворце &laquo;Украина&raquo;, 2011 год В октябре 2011 года Пэрис Хилтон приняла участие в Украинской неделе моды в качестве модели &mdash; она выходила на подиум на показе модельера Андрэ Тана. На фото: члены жюри Пэрис Хилтон (в центре) и &laquo;Мисс Мира-2003&raquo; Розанна Дэвидсон (справа) вручают корону &laquo;Мисс Украина 2011&raquo; Ярославе Куряче (слева) из г.Винница на церемонии награждения конкурса &laquo;Мисс Украина&raquo; в Национальном Дворце &laquo;Украина&raquo;, 2011 год
Пэрис Хилтон пока еще ни разу не была замужем, но не раз получала предложения руки и сердца. В 2004 году было объявлено о ее помолвке с наследником судоходной компании из Греции Пэрисом Лацисом, а в 2018-м &mdash; с актером Крисом Зилкой. Однако свадьбу так ни разу и не сыграли. На фото: Пэрис Хилтон и Крис Зилка во время мероприятия в рамках Каннского кинофестиваля, май 2017 года Пэрис Хилтон пока еще ни разу не была замужем, но не раз получала предложения руки и сердца. В 2004 году было объявлено о ее помолвке с наследником судоходной компании из Греции Пэрисом Лацисом, а в 2018-м &mdash; с актером Крисом Зилкой. Однако свадьбу так ни разу и не сыграли. На фото: Пэрис Хилтон и Крис Зилка во время мероприятия в рамках Каннского кинофестиваля, май 2017 года
В день 40-летия Пэрис Хилтон, 17 февраля 2021 года, было объявлено о ее помолвке с 39-летним предпринимателем Картером Реумом. «Когда находишь родную душу, ты не просто это знаешь. Ты это чувствуешь», &mdash; написала она в подписи к снимку в Instagram, который опубликовала по случаю радостного события. На фото: Пэрис Хилтон и ее жених, бизнесмен Картер Реум В день 40-летия Пэрис Хилтон, 17 февраля 2021 года, было объявлено о ее помолвке с 39-летним предпринимателем Картером Реумом. «Когда находишь родную душу, ты не просто это знаешь. Ты это чувствуешь», &mdash; написала она в подписи к снимку в Instagram, который опубликовала по случаю радостного события. На фото: Пэрис Хилтон и ее жених, бизнесмен Картер Реум
В 2014 году Пэрис Хилтон, по оценке Times, вошла в список самых высокооплачиваемых диджеев. Одной из ее резиденций с 2013-го по 2017-й был клуб Amnesia на Ибице В 2014 году Пэрис Хилтон, по оценке Times, вошла в список самых высокооплачиваемых диджеев. Одной из ее резиденций с 2013-го по 2017-й был клуб Amnesia на Ибице
В 2013 году Пэрис Хилтон выпустила сингл Good Time совместно с рэпером Лил Уэйном. На снимке она во время презентации своего нового клипа на песню Good Time в Санкт-Петербурге, 2013 год В 2013 году Пэрис Хилтон выпустила сингл Good Time совместно с рэпером Лил Уэйном. На снимке она во время презентации своего нового клипа на песню Good Time в Санкт-Петербурге, 2013 год
В марте 2019 года Пэрис Хилтон в качестве модели приняла участие в Неделе моды в Лос-Анджелесе &mdash; она выходила на шоу дизайнера Кристиана Коуана В марте 2019 года Пэрис Хилтон в качестве модели приняла участие в Неделе моды в Лос-Анджелесе &mdash; она выходила на шоу дизайнера Кристиана Коуана
В сентября 2020 года Пэрис Хилтон начала говорить в интервью журналистам, что переизобретает себя. Она заявляла, что больше не «тупая блондинка», и теперь хочет представлять себя как серьезного человека, который многого добился тяжелым трудом. На снимке: Пэрис Хилтон с сестрой Ники Хилтон, 2020 год В сентября 2020 года Пэрис Хилтон начала говорить в интервью журналистам, что переизобретает себя. Она заявляла, что больше не «тупая блондинка», и теперь хочет представлять себя как серьезного человека, который многого добился тяжелым трудом. На снимке: Пэрис Хилтон с сестрой Ники Хилтон, 2020 год
Фирменная фраза Пэрис Хилтон «Это круто» («That's hot») была зарегистрирована в качестве торгового знака. Она используется для многих ее продуктов &mdash; предметов гардероба, электронных устройств, алкогольных продуктов. На снимке: Пэрис Хилтон на ежегодной вечеринке ювелирного дома De Grisogono в рамках 66-го Каннского кинофестиваля, 2013 год Фирменная фраза Пэрис Хилтон «Это круто» («That's hot») была зарегистрирована в качестве торгового знака. Она используется для многих ее продуктов &mdash; предметов гардероба, электронных устройств, алкогольных продуктов. На снимке: Пэрис Хилтон на ежегодной вечеринке ювелирного дома De Grisogono в рамках 66-го Каннского кинофестиваля, 2013 год
В возрасте 16 лет Пэрис Хилтон отправили в психиатрическую клинику для детей Прово Кэньон-Скул. Только сейчас она начала говорить о том, как с ней там обращались &mdash; 8 февраля она дала показания в суде в Юте, где рассказала, что ее избивали, насильно пичкали лекарствами, заставляли раздеваться для обысков и принимать душ под присмотром. О том же рассказывают герои ее документального фильма «Это Пэрис». На снимке: Пэрис Хилтон на премьере фильма «Бродяга» (The Rover) режиссера Дэвида Мишо во время 67-го Каннского кинофестиваля, 2014 год В возрасте 16 лет Пэрис Хилтон отправили в психиатрическую клинику для детей Прово Кэньон-Скул. Только сейчас она начала говорить о том, как с ней там обращались &mdash; 8 февраля она дала показания в суде в Юте, где рассказала, что ее избивали, насильно пичкали лекарствами, заставляли раздеваться для обысков и принимать душ под присмотром. О том же рассказывают герои ее документального фильма «Это Пэрис». На снимке: Пэрис Хилтон на премьере фильма «Бродяга» (The Rover) режиссера Дэвида Мишо во время 67-го Каннского кинофестиваля, 2014 год

Больше не тупая блондинка: Пэрис Хилтон — 40

Предпринимательница, светская знаменитость, модель, певица, актриса и диджей — как только ни называют сегодняшнюю именинницу Пэрис Хилтон. Правнучке основателя гостиничной империи Hilton Конрада Хилтона сегодня исполняется 40 лет.

Дочь актрисы Кэти Хилтон (в девичестве — Аванзино) и бизнесмена Ричарда Хилтона родилась в Нью-Йорке 17 февраля 1981 года, в детстве много переезжала и сменила несколько школ, дружила с Иванкой Трамп, актрисой Бижу Филлипс, Ким Кардашьян и Николь Ричи и регулярно бывала на концертах Майкла Джексона, с которым общалась ее мать.

Профессиональную карьеру начала в качестве модели, подписав в 19 лет контракт с модельным агентством Дональда Трампа. Но хотя Пэрис Хилтон была вполне успешна на подиумах и журнальных обложках, она пошла по другому пути. После того, как в 2001 году предприниматель Джордж Малуф-мл. заплатил ей за то, чтобы она пришла в его платье, сшитом из фишек для покера на $1 млн, на открытие казино в Лас-Вегасе, Пэрис Хилтон начала регулярно появляться на светских вечеринках в рекламных целях. Такие эпизодические появления — на мероприятиях, киноэкранах в эпизодических ролях, на снимках в журналах — превратили Пэрис Хилтон в светскую девушку, которая прославилась, благодаря своей фамилии.

На пике славы с 2003 по 2007 год она снималась в реалити-шоу, пела, фотографировалась для журналов и регулярно попадала в скандалы, а затем пропала из публичного пространства. С 2012 года Пэрис Хилтон выступает в качестве диджея. И несмотря на то, что из-за ее образа наивной богатой наследницы к ней относятся снисходительно, Пэрис Хилтон — весьма успешная предпринимательница: благодаря своему имени, она зарабатывает на парфюмерии, одежде, обуви и многом другом, у нее есть курорт на Филиппинах и 50 бутиков по всему мира.

Другие факты из жизни Пэрис Хилтон — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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