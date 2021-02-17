Больше не тупая блондинка: Пэрис Хилтон — 40

Предпринимательница, светская знаменитость, модель, певица, актриса и диджей — как только ни называют сегодняшнюю именинницу Пэрис Хилтон. Правнучке основателя гостиничной империи Hilton Конрада Хилтона сегодня исполняется 40 лет.



Дочь актрисы Кэти Хилтон (в девичестве — Аванзино) и бизнесмена Ричарда Хилтона родилась в Нью-Йорке 17 февраля 1981 года, в детстве много переезжала и сменила несколько школ, дружила с Иванкой Трамп, актрисой Бижу Филлипс, Ким Кардашьян и Николь Ричи и регулярно бывала на концертах Майкла Джексона, с которым общалась ее мать.



Профессиональную карьеру начала в качестве модели, подписав в 19 лет контракт с модельным агентством Дональда Трампа. Но хотя Пэрис Хилтон была вполне успешна на подиумах и журнальных обложках, она пошла по другому пути. После того, как в 2001 году предприниматель Джордж Малуф-мл. заплатил ей за то, чтобы она пришла в его платье, сшитом из фишек для покера на $1 млн, на открытие казино в Лас-Вегасе, Пэрис Хилтон начала регулярно появляться на светских вечеринках в рекламных целях. Такие эпизодические появления — на мероприятиях, киноэкранах в эпизодических ролях, на снимках в журналах — превратили Пэрис Хилтон в светскую девушку, которая прославилась, благодаря своей фамилии.



На пике славы с 2003 по 2007 год она снималась в реалити-шоу, пела, фотографировалась для журналов и регулярно попадала в скандалы, а затем пропала из публичного пространства. С 2012 года Пэрис Хилтон выступает в качестве диджея. И несмотря на то, что из-за ее образа наивной богатой наследницы к ней относятся снисходительно, Пэрис Хилтон — весьма успешная предпринимательница: благодаря своему имени, она зарабатывает на парфюмерии, одежде, обуви и многом другом, у нее есть курорт на Филиппинах и 50 бутиков по всему мира.



Другие факты из жизни Пэрис Хилтон — в фотогалерее «Газеты.Ru».