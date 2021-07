Самый британский модельер: Полу Смиту – 75

Знаменитому британскому дизайнеру Полу Смиту исполнилось 75 лет. Модельер, награжденный в Великобритании несколькими орденами за заслуги перед отечественной индустрией, известен, главным образом коллекциями мужской одежды, в которых лаконичность кроя всегда сочеталась с утонченностью деталей -— многие знают его по знаковым полосатым рубашкам.



Пол Смит родился 5 июля 1946 года в английском Ноттингеме. В юности он собирался стать профессиональным велосипедистом – однако травма, полученная в 17 лет, поставила крест на этих планах. По совету друзей юноша, работавший на складе одежды в Ноттингеме, научился портновскому мастерству, которое привело его в одно из ателье на улице Сэвил-Роу, где располагаются лучшие мастерские по пошиву английского костюма. Уже в 1970-м Пол Смит открыл в Ноттингеме магазин Paul Smith Vetements Pour Homme, где продавал одежду других брендов и иногда – своего собственного дизайна. В 1976 году молодой британский модельер показал свою коллекцию в Париже. В 1979-м – открыл флагманский магазин в Лондоне.



Хотя Пол Смит начинал свой путь в моде с мужской одежды, со временем круг его возможностей и интересов расширился – в 1990 году он выпустил коллекцию для мальчиков, в 1993-м начал одевать и женщин. Кроме того, в коллаборации с другими брендами он разрабатывал дизайн одежды для велосипедистов и мебельного текстиля, мотоциклов, велосипедов, бумбоксов, фотоаппаратов – и даже бутылок минеральной воды.



А еще Пол Смит многие годы дружил c Дэвидом Боуи – и создавал футболки с обложками его альбомов The Next Day и Blackstar. После кончины Пол Смит рассказал в своей колонке для журнала Billboard, как познакомился с артистом. Его лондонская студия находилась прямо над магазином – и ему регулярно сообщали, что туда пришли то Джек Николсон, то Гарри Форд. Он всегда реагировал вполне спокойно, но когда в магазин пришел Дэвид Боуи, дизайнер не выдержал, спустился, напустив на себя безразличный вид, и в конце концов разговорился с артистом. После этого они дружили много лет – Дэвид Боуи регулярно покупал рубашки у Пола Смита.