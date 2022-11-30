Лосось, Сырник и Генри Киссинджер: кто живет дома у сотрудников редакции «Газеты.Ru»
30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем питомцам и напоминает об ответственности, которую за них несут хозяева.
Идея проведения этого праздника впервые прозвучала еще в 1931 году во Флоренции, а в Россию традиция пришла только в 2000 году. Ежегодно этот день отмечают все обладатели домашних питомцев, ветеринары, кинологи и защитники животных.
Питомец есть у каждого второго россиянина, а каждый пятый взял домашнее животное из приюта, свидетельствуют данные опросов.
В честь праздника публикуем подборку фотографий любимцев сотрудников редакции «Газеты.Ru».
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