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Лосось, Сырник и Генри Киссинджер: кто живет дома у сотрудников редакции «Газеты.Ru»

30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем питомцам и напоминает об ответственности, которую за них несут хозяева.

Идея проведения этого праздника впервые прозвучала еще в 1931 году во Флоренции, а в Россию традиция пришла только в 2000 году. Ежегодно этот день отмечают все обладатели домашних питомцев, ветеринары, кинологи и защитники животных.

Питомец есть у каждого второго россиянина, а каждый пятый взял домашнее животное из приюта, свидетельствуют данные опросов.

В честь праздника публикуем подборку фотографий любимцев сотрудников редакции «Газеты.Ru».

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