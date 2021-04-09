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Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II
В возрасте 99 лет скончался принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II, с которым они прожили вместе 73 года.
«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Филипп «вдохновлял бессчетное множество молодых людей», а также заслужил любовь целых поколений в Великобритании и по всему миру.
В середине февраля принц попал в больницу — ему сделали операцию на сердце. В середине марта после реабилитации он был выписан и вернулся во дворец.
«С глубокой скорбью Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого супруга, Его Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.
В свою очередь британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Филипп «вдохновлял бессчетное множество молодых людей», а также заслужил любовь целых поколений в Великобритании и по всему миру.
В середине февраля принц попал в больницу — ему сделали операцию на сердце. В середине марта после реабилитации он был выписан и вернулся во дворец.