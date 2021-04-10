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Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года Экран с изображением принца Филиппа на площади Пикадилли в Лондоне, 9 апреля 2021 года
Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Британка несет цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Приспущенный британский флаг на здании мэрии в Белфасте, 9 апреля 2021 года Приспущенный британский флаг на здании мэрии в Белфасте, 9 апреля 2021 года
Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы перед воротами Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Британец в форме гвардейца королевы несет цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне в память принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Британец в форме гвардейца королевы несет цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне в память принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Дети несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года Дети несут цветы к Букингемскому дворцу в Лондоне в память о принце Филиппе, 9 апреля 2021 года
Британцы несут цветы к Виндзорскому замку в день смерти британского принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы несут цветы к Виндзорскому замку в день смерти британского принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Британцы несут цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Британцы несут цветы к воротам Букингемского дворца в Лондоне после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Девочка с цветами возле Виндзорского замка после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года Девочка с цветами возле Виндзорского замка после объявления о смерти принца Филиппа, 9 апреля 2021 года
Первые полосы британских газет на следующий день после смерти принца Филиппа, 10 апреля 2021 года Первые полосы британских газет на следующий день после смерти принца Филиппа, 10 апреля 2021 года

Приспустить флаги: как Британия оплакивает принца Филиппа

Вчера Букингемский дворец сообщил о смерти на 100-м году жизни принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. C этого момента вся страна погрузилась в общенациональный траур, который продлится до его похорон. На это время государственные флаги Соединенного королевства и стран Содружества будут приспущены, парламентарии наденут черные галстуки либо черные нарукавные повязки. Королева Елизавета II отойдет от государственных дел и возьмет восьмидневную паузу в одобрении новых законов.

Главы некоторых государств, включая Россию, уже принесли официальные соболезнования вдове, в Австралии в честь Филиппа федеральная гвардия произвела оружейный салют из 41 выстрела около здания парламента. Свою скорбь выражают и простые британцы, которые были преданы принцу Филиппу, несмотря на то, что он не правил ни одного дня своей жизни. Они стали собираться возле Букингемского дворца вскоре после объявления о его кончине и приносить букеты цветов, которыми устлана земля перед воротами дворца. Чтобы не подвергать людей опасности заразиться коронавирусом, администрация Букингемского дворца решила снять табличку о смерти принца на воротах.

До похорон тело принца будет находиться в закрытом гробе в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца. Когда состоится прощание, еще не известно, но в течение последних лет сам Филипп тщательно продумал сценарий церемонии. В 2013 году он отказался от государственных похорон в пользу военных. Герцог Эдинбургский заявил, что хотел бы обойтись без суеты и стресса организации пышной церемонии для своих близких и подданных. Из-за ограничений в связи с пандемией прощание будет еще более скромным – пригласят только родственников и ближайших друзей, а также глав государств стран Содружества. В настоящий момент на похороны допускается не больше 30 человек.

Отпевание пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, где в 2018 году обвенчались принц Гарри и Меган Маркл. Согласно завещанию, похоронят Филиппа в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка. Там покоится королева Виктория с мужем принцем Альбертом.

Как простые британцы прощаются с принцем Филиппом — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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