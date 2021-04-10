Приспустить флаги: как Британия оплакивает принца Филиппа

Вчера Букингемский дворец сообщил о смерти на 100-м году жизни принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. C этого момента вся страна погрузилась в общенациональный траур, который продлится до его похорон. На это время государственные флаги Соединенного королевства и стран Содружества будут приспущены, парламентарии наденут черные галстуки либо черные нарукавные повязки. Королева Елизавета II отойдет от государственных дел и возьмет восьмидневную паузу в одобрении новых законов.



Главы некоторых государств, включая Россию, уже принесли официальные соболезнования вдове, в Австралии в честь Филиппа федеральная гвардия произвела оружейный салют из 41 выстрела около здания парламента. Свою скорбь выражают и простые британцы, которые были преданы принцу Филиппу, несмотря на то, что он не правил ни одного дня своей жизни. Они стали собираться возле Букингемского дворца вскоре после объявления о его кончине и приносить букеты цветов, которыми устлана земля перед воротами дворца. Чтобы не подвергать людей опасности заразиться коронавирусом, администрация Букингемского дворца решила снять табличку о смерти принца на воротах.



До похорон тело принца будет находиться в закрытом гробе в Королевской капелле Сент-Джеймсского дворца. Когда состоится прощание, еще не известно, но в течение последних лет сам Филипп тщательно продумал сценарий церемонии. В 2013 году он отказался от государственных похорон в пользу военных. Герцог Эдинбургский заявил, что хотел бы обойтись без суеты и стресса организации пышной церемонии для своих близких и подданных. Из-за ограничений в связи с пандемией прощание будет еще более скромным – пригласят только родственников и ближайших друзей, а также глав государств стран Содружества. В настоящий момент на похороны допускается не больше 30 человек.



Отпевание пройдет в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, где в 2018 году обвенчались принц Гарри и Меган Маркл. Согласно завещанию, похоронят Филиппа в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка. Там покоится королева Виктория с мужем принцем Альбертом.



Как простые британцы прощаются с принцем Филиппом — в фотогалерее «Газеты.Ru».