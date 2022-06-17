Без Елизаветы II и Кейт Миддлтон: как проходят Королевские скачки в Аскоте

14 июня в Аскоте, неподалеку от Виндзора, стартовали традиционные Королевские скачки — одно из главных светских событий лета в Великобритании. Начиная с 1711 года, они проводятся на ипподроме в графстве Беркшир и собирают членов британской королевской семьи, а также сотни тысяч неравнодушных к конному спорту англичан и норовящих «выгулять» новые шляпки англичанок.

Постоянная гостья скачек, королева Великобритании Елизавета II, в этом году решила пропустить мероприятие из-за «проблем с передвижением». Вместо нее в Аскот прибыли ее дети: принцесса Анна и принц Уэльский Чарльз, взявший с собой супругу — герцогиню Корнуолльскую Камиллу. Наблюдать за скачками также приехали графиня Уэссекская Софи, принцесса Йоркская Беатрис с супругом Эдоардо Мапели-Моцци, Питер Филлипс, Зара и Майк Тиндалл.

Не была замечена на Royal Ascot 2022 и Кейт Миддлтон. Пока супруга принца Уильяма занята исполнением королевских обязанностей, ее родители Майкл и Кэрол Миддлтон наслаждаются конными соревнованиями. По этому случаю мама герцогини Кембриджской даже достала из гардероба платье, которое в 2021-м носила ее дочь.

Как проходят королевские скачки в Аскоте — в фотогалерее «Газеты.Ru».