Снова без праздника: как в Дублине прошел День Святого Патрика

Второй год подряд государственный праздник в честь покровителя страны не был отмечен народным весельем и шумными пирушками, а традиционный парад превратился в демонстрацию против вакцинации, масочного режима и карантинных мер.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции официально празднование было отменено. Однако власти ожидали, что на улицы выйдут протестующие, поэтому с самого утра в городе были усилены наряды полиции. В результате в ходе демонстрации были задержаны 16 человек.



Первый случай коронавирусной инфекции в стране был отмечен 29 февраля 2020 года — и 15 марта, прямо перед праздником, власти ограничили деятельность пабов. В этом году жителей страны и вовсе призвали не выходить на улицы и остаться дома.



Как в итоге отметили ирландцы национальный праздник, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».