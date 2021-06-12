Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Кэрри Джонсон, герцогиня Кэтрин, Джилл Байден Кэрри Джонсон, герцогиня Кэтрин, Джилл Байден
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден с женами во время встречи в Карбис-Бей, Корнуолл, Великобритания Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден с женами во время встречи в Карбис-Бей, Корнуолл, Великобритания
Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт церемониальной саблей в ботаническом саду «Эден» в графстве Корнуолл. Рядом &mdash; герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Корнуолльская Камилла Королева Великобритании Елизавета II разрезает торт церемониальной саблей в ботаническом саду «Эден» в графстве Корнуолл. Рядом &mdash; герцогиня Кембриджская Кэтрин и герцогиня Корнуолльская Камилла
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон во время саммита G7 в Корнуолле Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон во время саммита G7 в Корнуолле
Первая леди США Джилл Байден в жакете со словом &laquo;Любовь&raquo; рядом с мужем, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его женой Кэрри Джонсон во время встречи в Карбис-Бей, Корнуолл, Великобритания Первая леди США Джилл Байден в жакете со словом &laquo;Любовь&raquo; рядом с мужем, президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его женой Кэрри Джонсон во время встречи в Карбис-Бей, Корнуолл, Великобритания
Первая леди США Джилл Байден и герцогиня Кембриджская Кэтрин во время визита в Академию Коннора Даунса в Корнуолле Первая леди США Джилл Байден и герцогиня Кембриджская Кэтрин во время визита в Академию Коннора Даунса в Корнуолле
Президент Франции Эммануэль Макрон c женой Брижит на саммите G7 в Корнуолле Президент Франции Эммануэль Макрон c женой Брижит на саммите G7 в Корнуолле
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибывают на прием в ботаническом саду «Эден» в Корнуолле Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибывают на прием в ботаническом саду «Эден» в Корнуолле
Первая леди США Джилл Байден во время прогулки в Карбис-Бей Первая леди США Джилл Байден во время прогулки в Карбис-Бей
Канцлер Германии Ангела Меркель после двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время саммита G7 в Корнуолле Канцлер Германии Ангела Меркель после двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время саммита G7 в Корнуолле

Саммит в розовом: как одеваются на встречи «Большой семерки»

Лидеры стран «Большой семерки» впервые собрались все вместе в реальном, а не виртуальном, режиме. Саммит G7 проходит сейчас в курортном городке Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Сюда прибыли главы США, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также все старшие члены британской королевской семьи.

В пятницу, 11 июня, президенты и премьер-министры, принцы и принцессы и королева Великобритании Елизавета II выглядели так, будто соскучились по живому общению за пандемию. И по красивым ярким нарядам. На встрече лидеров и позже, на вечернем королевском приеме в саду под названием «Проект Эдема» в Корнуолле Елизавета II и супруга премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон появились в платьях с цветочным принтом.

На спине жакета первой леди США во время встречи в Карбис-Бей было написано «Любовь» (возможно, в противовес знаменитой куртке Меланьи Трамп с надписью «Мне правда все равно, а вам?»).

В течение дня женщины появлялись на встречах в нарядах лазурного и алого цветов, было сложно не заметить и оттенок фуксии.

Как наряжаются на саммит — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
Скопировать ссылку