Саммит в розовом: как одеваются на встречи «Большой семерки»

Лидеры стран «Большой семерки» впервые собрались все вместе в реальном, а не виртуальном, режиме. Саммит G7 проходит сейчас в курортном городке Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Сюда прибыли главы США, Канады, Японии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, а также все старшие члены британской королевской семьи.



В пятницу, 11 июня, президенты и премьер-министры, принцы и принцессы и королева Великобритании Елизавета II выглядели так, будто соскучились по живому общению за пандемию. И по красивым ярким нарядам. На встрече лидеров и позже, на вечернем королевском приеме в саду под названием «Проект Эдема» в Корнуолле Елизавета II и супруга премьер-министра Великобритании Кэрри Джонсон появились в платьях с цветочным принтом.



На спине жакета первой леди США во время встречи в Карбис-Бей было написано «Любовь» (возможно, в противовес знаменитой куртке Меланьи Трамп с надписью «Мне правда все равно, а вам?»).



В течение дня женщины появлялись на встречах в нарядах лазурного и алого цветов, было сложно не заметить и оттенок фуксии.



Как наряжаются на саммит — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».