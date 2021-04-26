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Кэрри Маллиган во второй раз стала номинанткой на «Оскар» &ndash; на этот раз за лучшую женскую роль в фильме «Девушка, подающая надежды» &mdash; и появилась на ковровой дорожке в платье Valentino Haute Couture. Кэрри Маллиган во второй раз стала номинанткой на «Оскар» &ndash; на этот раз за лучшую женскую роль в фильме «Девушка, подающая надежды» &mdash; и появилась на ковровой дорожке в платье Valentino Haute Couture.
Зендая, исполнительница главной роли в сериале «Эйфория», приехала на церемонию в наряде от Valentino Haute Couture. Ее образ был дополнен массивным колье, серьгами и кольцами BVLGARI, стоимость которых вместе составляла $6 млн. Зендая, исполнительница главной роли в сериале «Эйфория», приехала на церемонию в наряде от Valentino Haute Couture. Ее образ был дополнен массивным колье, серьгами и кольцами BVLGARI, стоимость которых вместе составляла $6 млн.
Аманда Сейфрид была номинирована на премию «Оскар» за «Лучшую роль второго плана» в фильме режиссёра Дэвида Финчера «Манк». Она показалась на церемонии в красном платье Giorgio Armani Priv&eacute;, кроме того на ней были браслет и серьги ювелирной компании Forevermark. Аманда Сейфрид была номинирована на премию «Оскар» за «Лучшую роль второго плана» в фильме режиссёра Дэвида Финчера «Манк». Она показалась на церемонии в красном платье Giorgio Armani Priv&eacute;, кроме того на ней были браслет и серьги ювелирной компании Forevermark.
«Оскаровская» лауреатка 2019 года, режиссер и актриса, Реджина Кинг стала одной из ведущих церемонии награждения. На мероприятие она пришла в платье французского дома моды Louis Vuitton. «Оскаровская» лауреатка 2019 года, режиссер и актриса, Реджина Кинг стала одной из ведущих церемонии награждения. На мероприятие она пришла в платье французского дома моды Louis Vuitton.
Лесли Одом-младший на 93-й церемонии вручения премии «Оскар», 26 апреля 2021 года Лесли Одом-младший на 93-й церемонии вручения премии «Оскар», 26 апреля 2021 года
Андра Дэй, которая снималась в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», была выдвинута на премию в номинации «Лучшая актриса». Она появилась на дорожке в платье на заказ Vera Wang и украшениях Tiffany & Co. Андра Дэй, которая снималась в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», была выдвинута на премию в номинации «Лучшая актриса». Она появилась на дорожке в платье на заказ Vera Wang и украшениях Tiffany & Co.
Образ актера Колмана Доминго стал одним из самых запоминающихся среди всех номинантов на церемонии награждения. Он был в костюме Atelier Versace. Образ актера Колмана Доминго стал одним из самых запоминающихся среди всех номинантов на церемонии награждения. Он был в костюме Atelier Versace.
Оливия Колман была номинирована в категории «Лучшая женская роль второго плана» в картине «Отец». Ее платье &mdash; Christian Dior Haute Couture, а кольца и серьги предоставлены ювелирным домом Chopard Jewelry. Оливия Колман была номинирована в категории «Лучшая женская роль второго плана» в картине «Отец». Ее платье &mdash; Christian Dior Haute Couture, а кольца и серьги предоставлены ювелирным домом Chopard Jewelry.
Холли Бэрри так же, как Реджина Кинг, стала ведущей церемонии «Оскар» и появилась в платье лавандового цвета от Dolce&Gabbana. За несколько часов до церемонии награждения Холли выложила в Instagram фото, где видно ее отрезанные пряди. Заинтриговав подписчиков, она вышла на ковровую дорожку со стрижкой боб-каре. Холли Бэрри так же, как Реджина Кинг, стала ведущей церемонии «Оскар» и появилась в платье лавандового цвета от Dolce&Gabbana. За несколько часов до церемонии награждения Холли выложила в Instagram фото, где видно ее отрезанные пряди. Заинтриговав подписчиков, она вышла на ковровую дорожку со стрижкой боб-каре.
Лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Минари», южнокорейская актриса Юн Ёджон, появилась на церемонии в наряде Marmar Halim. На церемонии ее сопровождала партнерша по фильму актриса Хан Ери. Лауреатка «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Минари», южнокорейская актриса Юн Ёджон, появилась на церемонии в наряде Marmar Halim. На церемонии ее сопровождала партнерша по фильму актриса Хан Ери.
Звезда «Утреннего шоу» и «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун в этом году вручала статуэтку, а не получала ее. Она появилась на красной дорожке в Christian Dior Звезда «Утреннего шоу» и «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун в этом году вручала статуэтку, а не получала ее. Она появилась на красной дорожке в Christian Dior
Пуэрто-риканская актриса и певица Рита Морено, к 89 годам успевшая в своей жизни получить все главные премии шоу-бизнеса &mdash; «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», &mdash; сопровождала в этом году свою дочь Фернанду Луизу Гордон. Пуэрто-риканская актриса и певица Рита Морено, к 89 годам успевшая в своей жизни получить все главные премии шоу-бизнеса &mdash; «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони», &mdash; сопровождала в этом году свою дочь Фернанду Луизу Гордон.
Мартин Десмонд Роу и Трейвон Фри, получившие награду как режиссеры лучшего короткометражного фильма «Два далеких незнакомца», появились в рифмующихся костюмах Dolce & Gabbana. На подкладках пиджаков можно было прочесть имена темнокожих, ставших жертвами жестокости полицейских. Мартин Десмонд Роу и Трейвон Фри, получившие награду как режиссеры лучшего короткометражного фильма «Два далеких незнакомца», появились в рифмующихся костюмах Dolce & Gabbana. На подкладках пиджаков можно было прочесть имена темнокожих, ставших жертвами жестокости полицейских.
Супермодель 90-х Паулина Поризкова сопровождала на красной дорожке сценариста Аарона Соркина, номинированного за лучший сценарий за фильм «Суд над чикагской семеркой». Их совместное появление стало первым выходом в свет в качестве пары &ndash; в 2019 году ушел из жизни муж Поризковой, певец Рик Окасек. Супермодель 90-х Паулина Поризкова сопровождала на красной дорожке сценариста Аарона Соркина, номинированного за лучший сценарий за фильм «Суд над чикагской семеркой». Их совместное появление стало первым выходом в свет в качестве пары &ndash; в 2019 году ушел из жизни муж Поризковой, певец Рик Окасек.

Желтый, красный, розовый: самые яркие наряды «Оскара-2021»

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году прошла в трех городах мира – она транслировалась из Лос-Анджелеса, Лондона и Парижа, где получали награды номинанты. Несмотря на то, что провести ее решили «живьем» — участников попросили по возможности избегать появления в Zoom, — прийти на ежегодный праздник лишь номинанты, их гости и звезды, вручавшие сами статуэтки. Красная дорожка в результате выдалась скромной, но запоминающейся.

«Газета.Ru» выбрала самые яркие – в прямом смысле – наряды церемонии.
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