Желтый, красный, розовый: самые яркие наряды «Оскара-2021»

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году прошла в трех городах мира – она транслировалась из Лос-Анджелеса, Лондона и Парижа, где получали награды номинанты. Несмотря на то, что провести ее решили «живьем» — участников попросили по возможности избегать появления в Zoom, — прийти на ежегодный праздник лишь номинанты, их гости и звезды, вручавшие сами статуэтки. Красная дорожка в результате выдалась скромной, но запоминающейся.



«Газета.Ru» выбрала самые яркие – в прямом смысле – наряды церемонии.