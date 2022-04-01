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Фото

Мастер «случайного кадра»: умер модный фотограф Патрик Демаршелье

Скончался знаменитый модный фотограф Патрик Демаршелье. Известие о его смерти появилось в соцсетях вечером вчера, 31 марта.

«С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Патрика Демаршелье 31 марта 2022 года в возрасте 78 лет», — говорилось в заявлении представителей фотографа. Его уход из жизни был воспринят в мире моды со скорбью – дань памяти фотографу уже отдали в своих соцсетях модели Синди Кроуфорд, Белла Хадид и Хейли Бибер.

Французский фотограф завоевал известность как мастер портрета и модной фотографии. Его моделями были знаменитости и суперзвезды модного бизнеса. Так, например, именно Патрик Демаршелье был автором обложки журнала Vogue 1991 года, героиней которой стала принцесса Диана. В 1989 году Патрик Демаршелье стал ее личным фотографом. Он также снимал Мадонну, Бейонсе и Дженнифер Лопес, создавал рекламные кампании Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger, Carolina Herrera и долгие годы сотрудничал с модными журналами, особенно его любили в Vogue.

«Главное – добиться эффекта внезапности, спонтанности, кадр должен получиться «случайно», а что скрывается за этой случайностью, не должен знать никто...» — так говорил Патрик Демаршелье.

В 2018 году для Демаршелье наступили трудные времена – его обвинили в сексуальных домогательствах, после чего издательский дом Conde Nast, издающий Vogue, отказался с ним работать. Сам фотограф называл эти обвинения смешными.

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