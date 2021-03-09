Любимцы президентов: какие собаки жили в Белом доме

Из Белого дома в Вашингтоне выслали псов президента США Джо Байдена – немецких овчарок Мейджора и Чемпа. Причиной стало нарушение дисциплины со стороны трехлетнего Мейджора – CNN сообщает об «инциденте с укусом», при котором от зубов пса пострадал сотрудник службы безопасности. Теперь обе собаки вернутся в Делавэр, откуда прибыли в конце января, а в Белом доме снова не будет четвероногих питомцев.



В президентской резиденции в США было издавна принято селить пушистых обитателей – и не только пушистых, но и пернатых и даже иногда чешуйчатых. Однако внимание публики привлекали, как правило, именно собаки.



Кого выгуливали президенты США по лужайкам Белого дома – в фотогалерее «Газеты.Ru».