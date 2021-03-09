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Чемп и Мейджор, немецкие овчарки Джо Байдена и его супруги Джилл, переехали в Белый дом из Делавэра 24 января 2021 года Чемп и Мейджор, немецкие овчарки Джо Байдена и его супруги Джилл, переехали в Белый дом из Делавэра 24 января 2021 года
Португальского вассерхунда по имени Бо Барак Обама купил дочерям Малии и Саше после победы на президентских выборах Португальского вассерхунда по имени Бо Барак Обама купил дочерям Малии и Саше после победы на президентских выборах
Барни, шотландский терьер Джорджа Буша-младшего, любил кусаться: в 2008 году его жертвами стали корреспондент Reuters и пиар-директор команды Boston Celtics Барни, шотландский терьер Джорджа Буша-младшего, любил кусаться: в 2008 году его жертвами стали корреспондент Reuters и пиар-директор команды Boston Celtics
Лабрадора-ретривера Бадди Билл Клинтон взял трехмесячным щенком в 1997 году, когда в Белом доме уже прекрасно освоился кот Сокс: животные не подружились, однако стали героями детской книги Хиллари Клинтон «Дорогой Сокс, дорогой Бадди: детские письма первым питомцам» Лабрадора-ретривера Бадди Билл Клинтон взял трехмесячным щенком в 1997 году, когда в Белом доме уже прекрасно освоился кот Сокс: животные не подружились, однако стали героями детской книги Хиллари Клинтон «Дорогой Сокс, дорогой Бадди: детские письма первым питомцам»
Английский спрингер-спаниэль Рейнджер был сыном собаки Джорджа Буша-старшего Милли &ndash; и стал его любимцем Английский спрингер-спаниэль Рейнджер был сыном собаки Джорджа Буша-старшего Милли &ndash; и стал его любимцем
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель кличке Рекс проживал в Белом доме при Рональде и Нэнси Рейган в королевских условиях &ndash; для него соорудили роскошный домик с портретами президента и первой леди и красными занавесками на окнах Кавалер-кинг-чарльз-спаниель кличке Рекс проживал в Белом доме при Рональде и Нэнси Рейган в королевских условиях &ndash; для него соорудили роскошный домик с портретами президента и первой леди и красными занавесками на окнах
Гритс, бордер-колли Джимми Картера, родился в тот день, когда будущий 39-й президент США победил на президентских выборах Гритс, бордер-колли Джимми Картера, родился в тот день, когда будущий 39-й президент США победил на президентских выборах
Золотистый ретривер Либерти очутилась в Белом доме у президента Джеральда Форда в 1974 году благодаря его дочери Сьюзен &ndash; именно она подарила отцу щенка Золотистый ретривер Либерти очутилась в Белом доме у президента Джеральда Форда в 1974 году благодаря его дочери Сьюзен &ndash; именно она подарила отцу щенка
Йоркширский терьер Паша принадлежал одной из дочерей Ричарда Никсона, Трише &ndash; однако и самого американского лидера иногда замечали с этой крохотной собачкой Йоркширский терьер Паша принадлежал одной из дочерей Ричарда Никсона, Трише &ndash; однако и самого американского лидера иногда замечали с этой крохотной собачкой
Щенка по имени Пушинка Никита Хрущев подарил президенту Джону Кеннеди &ndash; собака была дочерью знаменитой космической путешественницы Стрелки Щенка по имени Пушинка Никита Хрущев подарил президенту Джону Кеннеди &ndash; собака была дочерью знаменитой космической путешественницы Стрелки
Лабрадору Салли не довелось жить в Белом доме &ndash; эта служебная собака помогала Джорджу Бушу-старшему в последние годы и проводила его в последний путь в декабре 2018-го Лабрадору Салли не довелось жить в Белом доме &ndash; эта служебная собака помогала Джорджу Бушу-старшему в последние годы и проводила его в последний путь в декабре 2018-го

Любимцы президентов: какие собаки жили в Белом доме

Из Белого дома в Вашингтоне выслали псов президента США Джо Байдена – немецких овчарок Мейджора и Чемпа. Причиной стало нарушение дисциплины со стороны трехлетнего Мейджора – CNN сообщает об «инциденте с укусом», при котором от зубов пса пострадал сотрудник службы безопасности. Теперь обе собаки вернутся в Делавэр, откуда прибыли в конце января, а в Белом доме снова не будет четвероногих питомцев.

В президентской резиденции в США было издавна принято селить пушистых обитателей – и не только пушистых, но и пернатых и даже иногда чешуйчатых. Однако внимание публики привлекали, как правило, именно собаки.

Кого выгуливали президенты США по лужайкам Белого дома – в фотогалерее «Газеты.Ru».
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