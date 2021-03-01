Вместо канала — ручей: из Венеции ушла вода

Венеция страдает от своеобразной засухи. Еще недавно, в ноябре 2020 года, город пережил наводнение: тогда уровень воды стал самым высоким за последние 50 лет.



А в минувшие выходные, 27 и 28 февраля, каналы обмелели и превратились в грязные канавы и ручьи. Гондолы и лодки теперь стоят у причалов – уровень воды снизился на 48 см, и даже Гранд-канал стал гораздо мельче.



Это произошло во второй раз за последние три года – виной такой «засухи» стала нехватка осадков в последние несколько месяцев и рекордные отливы в последние дни. Обмелевшие каналы Венеции – в фотогалерее «Газеты.Ru».