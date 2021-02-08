В Венеции защитные маски сменили на карнавальные

В Венеции проходит знаменитый карнавал: в этом году из-за пандемии его устроили в режиме онлайн. Мероприятия в рамках костюмированного праздника транслируются из Палаццо Вендрамин Калерджи на Большом канале – 6, 7, 11, 16 и 17 февраля в них можно принять участие виртуально, а посмотреть на происходящее предлагают по телевизору.



Для того, чтобы поддержать местных художников и мастеров, для желающих организуют онлайн-мастерские, а до 10 февраля можно успеть зарегистрироваться на конкурс лучшего костюма на официальном сайте карнавала.



Улицы Венеции, тем временем, почти пусты – привычных толп туристов здесь по-прежнему нет, музеи и театры закрыты, а гондольеры напрасно ждут клиентов. Однако по случаю карнавала здесь все же появились люди в костюмах – и в этом году у них нет шанса затеряться в толпе. Как проходит карнавал в Венеции в 2021 году, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».