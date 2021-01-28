Виртуальная сказка: что показали на Неделе высокой моды

В Париже подошла к концу Неделя высокой моды сезона «Весна — лето 2021». Впрочем, в условном Париже — во французской столице кутюрье представляют вниманию публики свои коллекции Haute Couture дважды в год, в январе и июле, но в этом году они делали это виртуально, посредством онлайн-показов. В течение четырех дней, с 25 по 28 января, зрители и профессионалы мира моды могли увидеть, что подготовили в этом году для вечерних мероприятий и красных дорожек Мария Грация Кьюри из Dior, Виржини Виар из Chanel или Ким Джонс, ставший в прошлом году креативным директором Fendi. Шелк и органза, ручная вышивка и кружево, лаковая кожа и переработанный пластик — как обычно, кутюрье представили самые сказочные, фантазийные наряды, которые мы, возможно, увидим в этом году на звездах Голливуда.