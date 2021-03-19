Лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards

Стали известны финалисты открытого конкурса Sony World Photography Awards в десяти категориях — от пейзажа и архитектурной съемки до уличной фотографии и кадров природы. В категории «Портрет» победила фотограф из Москвы Людмила Сабанина — со снимком задумавшегося шестилетнего сына. Победитель среди финалистов открытого конкурса будет выбран 15 апреля.



Одновременно станут известны и результаты состязания среди профессиональных фотографов, а также назван фотограф года. Всего на конкурс попали более 300 тысяч работ, из них чуть менее половины — в профессиональную часть.



Победители открытого конкурса во всех категориях, — в фотогалерее «Газеты.Ru».