Вывести лишнюю воду: как прийти в себя после праздников

Новогодние праздники, проведенные дома за столом, становятся для организма определенным испытанием. Помимо того, что переедание и употребление алкоголя нарушают водно-солевой баланс и приводят к избыточному весу, под ударом оказывается кожа лица, которая сушится во время пребывания дома, а на улице, напротив, обветривается. Чтобы восстановиться после праздников и выйти на работу отдохнувшими, нужно начинать приводить себя в форму уже сейчас, советуют диетологи.

«Чтобы в новом году питаться правильно, нужно позаботиться об этом заранее, — считает Оксана Лищенко, диетолог, медицинский эксперт благотворительной программы «РеФорма». — Запаситесь здоровыми и полезными продуктами: ешьте побольше фруктов, овощей, ягод и белковых продуктов. Из сладкого лучше выбирать пастилу, мармелад и темный шоколад вместо большого количества тортов или пирожных. Сладкие газированные напитки лучше заменять смузи, натуральными морсами, травяными чаями или белковыми коктейлями.

В оставшееся время каникул постарайтесь придерживаться режима питания и сна, приближенного к обычной жизни, чтобы выход на работу не стал стрессом».

Из-за сбившегося режима во время праздников в организме нарушается водно-солевой баланс, так что диетологи рекомендуют пить больше воды, чтобы восполнить его. «Качественная питьевая вода должна содержать магний, кальций, йод, — поясняет Анна Молчанова, гендиректор ТД «Дельта», член союза производителей бутилированной воды. — Магний, к примеру, помогает в выработке мелатонина — гормона сна, который помогает восстановить режим. Лучше, если вода будет слабоминерализированной, что сохранит ее природный мягкий вкус».

Минеральной водой лучше не злоупотреблять, советует эксперт. Пить ее можно только в разумных количествах и только тем, кто не страдает заболеваниями пищеварительной системы и мочевыводящих путей, а также верхних дыхательных путей и нарушением обмена веществ.

«Для постоянного употребления отдавайте предпочтение столовым водам со степенью минерализации в пределах от 200 до 500 мг/л, воду с более низкой минерализацией лучше не употреблять, так как отсутствие в ней солей приводит к вымыванию их непосредственно из организма», — рекомендует специалист.

Правильный питьевой режим влияет и на улучшение пищеварения, и на похудение, и на выведение токсинов из организма, поясняет врач-дерматолог Мария Бондарева. «Я рекомендую принимать ванны с магниевой солью в течение 20-30 минут — это прекрасное расслабление, антистресс и хороший детокс, — советует врач. — Никогда не помешает физическая нагрузка на свежем воздухе. В рабочем режиме на это не всегда хватает времени, но в период праздников выделять хотя бы час в день на прогулки легче. Это хорошая кардио-нагрузка, которая обеспечит микроциркуляцию в организме».

Длительное нахождение в помещении приводит к сухости кожи, поэтому важно использовать увлажняющие средства, советует бьюти-блогер Рина Николь. «В праздники нужна многоступенчатая система ухода: тонер, сыворотка, крем, ночная маска, — поясняет она. — Зимой самое время пробовать средства с кислотами, которые помогают регенерации кожи, и делать пилинги».

Чтобы привести кожу в порядок, косметологи перед принятием ванны рекомендуют делать лимфодренажный массаж сухой щеткой. «Это щетки из натурального или искусственного ворса на длинной ручке, — поясняет Бондарева. —

В интернете полно роликов, как правильно делать этот массаж: он охватывает все тело до кончиков пальцев. Лучше делать его по утрам каждый день».

Свободное время в праздники можно потратить на освоение гимнастики для расслабления шейно-воротниковой зоны, чтобы снять напряжение, которое скапливается именно в этой зоне в течение рабочего дня от сидения перед компьютером. Кроме того, косметологи предлагают делать массаж с помощью теннисного мяча, либо выполнять несложные упражнения типа махов руками, движений плечами. «Это поможет снизить напряжение, уменьшить болезненные ощущения, улучшить микроциркуляцию, — уверяет врач-дерматолог. — Многие зажимы, морщины и отеки как раз связаны с зажимом в шейно-воротниковой зоне».

Бьюти-блогер Леся Интровирт советует начинать день с гидрогелевых масок или накладывать патчи под глаза, а также использовать интенсивно увлажняющий крем для лица как утром, так и вечером, а можно даже днем. Причем наносить его нужно минимум за 20 минут до выхода на улицу, иначе кожа может обветриться. Если избежать этого не удалось, блогер советует использовать косметическое масло для лица перед тем, как наносить крем. Подаренные кремы, если они не подходят для типа кожи лица, можно наносить на руки, подсказывает Леся Интровирт, ведь кожа рук страдает от антисептиков и перчаток не меньше, чем кожа лица — от медицинской маски.

«Антисептики разрушают липидный барьер кожи, который удерживает влагу, а когда он разрушен, влага испаряется быстрее, и руки начинают сохнуть, — поясняет Анжелика, визажист студии Krygina. — Чтобы восстановить этот липидный барьер, нужно сначала наносить более увлажняющие эссенции на водной основе, легкие гелевые текстуры, дать им полностью впитаться, можно даже сыворотку для лица нанести. А потом сверху плотным слоем нанести крем на масляной основе, либо само масло. И тогда это масло, как пленка, запечатает ту влагу, которую мы наносили до этого на кожу, и она быстрее восстановится».

Перед тем как накладывать тканевую косметологическую маску или патчи на лицо, их стоит подержать в холодильнике, советует визажист. «Сначала надо наклеить патчи, а поверх прохладных патчей наклеить еще прохладную увлажняющую маску – тогда отек сойдет быстрее. И пить как можно больше воды, потому что при отечности организм запасает воду», — поясняет она.

Самое лучшее, что можно сделать для своей кожи, чтобы восстановиться после праздников – любая процедура, включающая лимфодренажный массаж, уверен пластический хирург и косметолог Ринат Ситанович.

«Аппаратный LPG, «Эндосфера», массаж с микротоками или классический ручной массаж позволят снять отечность, пастозность, возвращает здоровый розовый цвет коже, — дополняет врач. — Уходовые увлажняющие ритуалы помогут напитать иссушенную морозом кожу и снять раздражение от ношения маски. При появлении воспалений и прыщиков на лице вследствие нарушения диеты и чрезмерного употребления сладкого, не трогайте лицо самостоятельно — лучше запишитесь на ультразвуковую чистку лица у косметолога-эстетиста или дерматолога».

Заниматься фейс-фитнесом можно и в домашних условиях. Чтобы избавиться от отечности, специалист по фейс-фитнесу Ирина Довгалева советует есть лимон и много зелени, особенно петрушки. Также она рекомендует баню.

Из упражнений она рекомендует делать массаж по телу в направлении снизу вверх, а по лицу — сверху вниз, в направлении движения лимфы.

«Если хотите избавиться от отека на лице — самое главное поработать с шеей. Начните с запуска всей лимфостистемы упражнением «Лимфодреннажные прыжки» по методу Микулина: поднимайтесь на носочки и резко опускайтесь, словно плюхаетесь на пятки 20-30 раз, — поясняет эксперт. — Затем помассируйте шею, мышцу ГКС. Только после этого можно переходить к лицу. Делаем выжимающие движения по направлению к ушам. Затем сильными пальцами ото лба через все волосы скользим к затылку. Словно собираем и выводим застоявшуюся лимфу к затылочным лимфоузлам».

А для того, чтобы устранить последствия похмелья, диетологи советуют напитки с электролитами. «Это могут быть спортивные напитки или натуральный кокосовый сок, — поясняет диетолог Алиса Баженару. — В нем содержится 5 видов электролитов. Имбирный или мятный чай поможет избавиться от боли в голове и тошноты. А на завтрак лучше всего есть омлет: яйца содержат аминокислоту цистеин, которая помогает организму расщеплять токсины».

Кроме того, для восстановления организма диетолог Эрик Мадрид рекомендует добавить в рацион мелатонин.

«Если вы каждый день ложитесь спать в разное время или резко меняете режим сна — бодрствования, что в праздники обычное дело, выработка мелатонина дестабилизируется, — объясняет специалист. В результате сначала в самый разгар празднования хочется спать, а по возвращении в обычный режим будней и выходных сон прерывается и становится тревожным». Мелатонин, который должен поступать в организм примерно за 2 часа до сна, можно получать из продуктов: помидоров, вишни, перца, яиц, орехов и жирной рыбы.