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Улица не для людей: мэрия Парижа взялась превратить Елисейские поля в сад

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В Париже затеяли масштабную реконструкцию Елисейских полей за €250 млн

В Париже запущен проект реконструкции Елисейских полей, за которую боролась инициативная группа жителей города с 2019 года — на улицу хотят вернуть парижан, которые сейчас избегают загазованной магистрали, посещаемой только туристами. К 2024 году здесь предполагается расширить пешеходную часть за счет проезжей, благоустроить зону отдыха и высадить деревья, чтобы Елисейские поля вновь обрели утраченную привлекательность для местных жителей.

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Парижская мэрия решила, наконец, вернуть былое величие Елисейским полям, которые давно требуют благоустройства. Как сообщает The Guardian, мэр Парижа Анн Идальго дала старт проекту реконструкции центральной улицы города стоимостью €250 млн, которая закончится, однако, не раньше 2024 года, когда в Париже должны пройти Олимпийские игры. Как заявила Анна Идальго, улица протяженностью в 1,9 км, превратится в «невероятный сад».

«Легендарная авеню утратила былое великолепие за последние 30 лет, — говорится в заявлении инициативного комитета реконструкции Елисейских полей. — Ее постепенно оставляли парижане, по ней ударили несколько последовательных кризисов: «желтые жилеты», забастовки, пандемия и упадок экономики». Новый план комитета предполагает, что на Елисейских полях наполовину сузят проезжую часть, превратив дороги в прогулочные и парковые зоны, и высадят аллеи деревьев, чтобы улучшилось качество воздуха.

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О предложении инициативного комитета реконструировать главную улицу Парижа стало известно еще в конце 2019 года. «Часто говорят, что это самая красивая улица в мире, однако те из нас, кто работает здесь ежедневно, в этом не так уверен, — говорил тогда возглавивший комитет парижанин Жан-Ноэль Рейнар. — На Елисейских полях появляется все больше гостей, предприниматели борются за место на них, но для французов они выглядят изношенными».

Действительно, растрескавшиеся тротуары, чахлые деревья и загрязненный воздух на забитой машинами улице не производили в последнее время хорошего впечатления. «В последний раз реконструкция Елисейских полей проводилась 25 лет назад, — напоминал Рейнар. — Нам нужно перевести Елисейские поля в XXI век. Нам нужно модернизировать улицу, сделать ее более расслабленной и вернуть сюда парижан».

Как утверждал архитектор Филипп Чиамбаретта, которому принадлежит разработавшая проект реконструкции фирма PCA-Stream, исследование показало, что из примерно 100 тыс. пешеходов, в среднем проходящих по Елисейским полям ежедневно, 72% — это туристы, а 22% — сотрудники расположенных здесь объектов инфраструктуры и организаций. При этом по проезжей части, которая сейчас составляет восемь полос, проезжают примерно 3000 машин в час — из-за чего воздух здесь более загазованный, чем на шоссе, окружающем Париж по периферии.

По словам Филиппа Чиамбаретты, ситуация должна измениться — улица должна стать «экологичной, притягательной, удобной для всех». «Она всегда была сделана для людей, и не должна просто превращаться в роскошное шоссе», — заявлял он. Сейчас же, по его мнению, Елисейские поля стали средоточие проблем, характерных для всех больших городов мира — это «загрязненный воздух, парковки, туризм и консьюмеризм».

Действительно, история помнит, что Елисейские поля были местом отдыха для жителей города. Посетивший Париж в конце XVIII века Николай Карамзин писал в книге «Письма русского путешественника», что они напоминают лес с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной вы найдете кофейный дом, в другом — лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили».

В 1616 году в месте, где находятся сейчас Елисейские поля, был проложен по указу Марии Медичи Бульвар Королевы — он служил продолжением сада Тюильри. В 1667-м аллеи с вязами превратились по указу уже короля Людовика XIV в дорогу, ведущую от сада Тюильри к Версальскому замку. Придворный архитектор Андре Ленотр устроил здесь тогда прогулочную зону — Гран-Променад. Современное название Елисейские поля получили в честь Элизиума, обители душ блаженных в древнегреческой мифологии, не ранее 1709 года. Сейчас Елисейские поля — одна из главных магистралей VIII округа французской столицы — простираются от площади Конкорд (Согласия) до Триумфальной арки, возведенной в в 1806—1836 годах и придавшей им законченный вид.