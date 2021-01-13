Без Саманты и Трампа: каким будет новый «Секс в большом городе»

В США этой весной начнутся съемки продолжения культового сериала 1998—2004 годов «Секс в большом городе». Правда, история четырех жительниц Нью-Йорка — Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты — 17 лет спустя будет рассказана уже без участия последней, исполнительница ее роли в сериале и двух полнометражных фильмах 64-летняя Ким Кэттролл отказалась сниматься в проекте. Однако 55-летняя Сара Джессика Паркер, 54-летняя Синтия Никсон и 55-летняя Кристин Дэвис свое участие уже подтвердили и выложили в соцсетях тизеры предстоящего сериала.

Известие о том, что «Секс в большом городе» ждет продолжение, всколыхнуло общественность — в конце 90-х и начале 2000-х сериал стал своеобразным лицом Нью-Йорка и поколения тогдашних 30-летних женщин, которые сами заводили и разрывали отношения, делали карьеру, вляпывались в неприятности и выпутывались из них.

Однако сейчас изменились и общество, и мир, и Нью-Йорк, и исполнительницы главных ролей — и каким станет продолжение из 10 получасовых серий, можно пока только гадать.

В России на новость о том, что последует продолжение сериала, отреагировали несколько Telegram-каналов. В частности, Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня» опубликовала эпизод из фильма с теми, кого в сериале не будет, — Самантой (Ким Кэтролл) и Дональдом Трампом. «Кажется, продолжение «Секса в большом городе» все-таки будет: Сара Джессика Паркер опубликовала короткий трейлер, — сообщила журналистка. — Ким Кэтролл (Саманта) и, конечно, Дональд Трамп не участвуют». В других каналах также ограничились коротким текстом с элементами шутки.

Расширенно пошутила на своей странице в Facebook и шеф-редактор журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко — она постаралась предположить, какими станут героини сериала, которым теперь должно быть за 50. «Надеюсь, это будет хоррор — к чему приводит чрезмерная эмансипация или горе от ума 20 лет спустя, — а все геи парами, только я одна», — написала она. Зинаида Пронченко выдвинула версию, что в сиквеле «Секса в большом городе» Кэри Бредшоу будет 70 лет и она окажется лесбиянкой, потому что «несмотря на успехи пластической хирургии и феминизма, других достойных путей закончить жизнь для женщины так и не изобрели».

«Саманта превратилась в Грету Гарбо, на Манхэттен нос не кажет, но зачем-то врет претендентам в Тиндере — якобы ей всего лишь 55, — фантазирует кинокритик. — Биг опять женат на молодой, которая катает его в инвалидном кресле по йога-ритриту. Шарлотта судится с суррогатными бабушками. Миранда тоже лесбиянка. Вроде бы не от безысходности. Маноло Бланик обанкротился, даже Зина его не покупает. Plaza больше не отель. Дональд Трамп исчерпал лимит на камео». Уходящего президента США не готовы видеть не только в Белом доме, но и в «Сексе в большом городе».

Идея HBO снять продолжение культового сериала стала поводом для шутки и для одной из «коллег» главной героини «Секса в большом городе», светской обозревательницы «Коммерсанта» Евгении Миловой. «Так вышло, что я никогда не была поклонником этого сериала, поэтому не испытываю сильных эмоций в связи с новостью о его продолжении, — призналась она «Газете.Ru». — Но все же в дни, когда так разобщены Россия и США, радостно видеть, что нашу программу «Активное долголетие» поддерживают и в Нью-Йорке».

Телеведущая и генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки видит в планах снять продолжение популярного сериала не ностальгическую, а коммерческую составляющую. «Голливуд очень хорошо номинирует смысл того или иного проекта в деньгах, — сказала она «Газете.Ru». — Так что если экономика производства нового сезона сойдется, смысл снимать был».

Отсутствие любимой многими героини, Саманты, журналистку не смущает, в отличие от западных поклонников сериала. «После окончания сериала продюсеры могли и четыре спин-оффа запустить — армия фанатов к этому моменту была у каждого персонажа. Так что будь это одна героиня или четыре — неважно», — пояснила она.

Тина Канделаки предположила, что если новые серии «Секса в большом городе» выйдут, зрителей можно лишь поздравить со знакомством с новыми героями.

Среди зрителей, кстати, скорее всего, окажется и глава МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян: она призналась «Газете.Ru», что будет рада продолжению сериала.

А вот на Западе его ждут с большими опасениями. В частности, кинообозреватель издания The New York Post Джонни Олексински призвал создателей сериала отказаться от идеи снять его ребут. По его мнению, «Секс в большом городе» — во многом эпопея о жизни Нью-Йорка, и сейчас мегаполис уже далеко не тот, что был в конце 90-х или начале 2000-х. «То, что мы получим — это еще более нелепые эпизоды когда-то великого шоу, которое абсолютно отделено от сегодняшнего Нью-Йорка», — пишет он, напомнив перед этим о двух весьма неудачных полнометражных «Сексах в большом городе», действие которых происходит в Мексике и Саудовской Аравии.

Обозреватель вспоминает о Нью-Йорке, где «тротуары вымощены капкейками, Instagram-инфлюэнсеров не существует, а фотография секс-колумнистки (на минуточку, из газеты!) в балетной пачке наклеена на автобус» — говоря о том, что сейчас ничего подобного в Нью-Йорке вообразить невозможно. «А что насчет пандемии? Кэрри будет заказывать пастис на вынос, а Миранда — проводить Zoom-встречи?» — иронизирует Джонни Олексински.

Twitter же увидел другую проблему в продолжении сериала — отсутствие Саманты Джонс, у которой и правда была мощная армия фанатов. «Дорогуша, если у тебя нет Саманты, у тебя нет и шоу. Все это знают»,«Ребут «Секса в большом городе» с тремя самыми противными персонажами в шоу и без Саманты? Нет, спасибо, но я все равно посмотрю». «Буду я смотреть ребут «Секса в большом городе»? Скорее всего. Буду ли я счастлива от этого? Конечно, нет», «Секс в большом городе без Саманты — это просто про большой город», — таковая была реакция пользователей Twitter на идею обойтись без Ким Кэтролл. Однако сама актриса еще несколько лет назад твердо заявляла, что больше не будет играть роль Саманты Джонс.

А этой героини действительно будет не хватать — каждое ее появление становилось для зрительниц как минимум вдохновляющим. «Саманта — человек, который погоды у моря не ждет, знает правила этого «мужского мира», но относится к ним снисходительно, поскольку достаточно умна, чтобы получать желаемое, — заключила Тина Канделаки. — Разумеется, мне это в ней нравится. Как и то, что Саманта не ломится с криками в запертую дверь мужского снобизма, поскольку знает, что у бокового входа ее уже ждет учтивый мажордом».