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Слишком сексуальная: психолога затравили из-за фото в соцсетях

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Бельгийского сексолога вынудили отказаться от лицензии из-за внешнего вида

Бельгийского психолога и сексолога Каат Боллен затравило профессиональное сообщество: ее коллегам показалось, что фото в ее соцсетях выглядят слишком провокационно. Однако сторонники Боллен сочли вынесенное ей предупреждение проявлением мизогинии. В результате девушка отказалась от лицензии, заявив, что психолог должен принимать людей такими, какие они есть.

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Бельгийская комиссия психологов, которая присуждает лицензии специалистам, вынесла предупреждение сексологу Каат Боллен, которая часто выступает в СМИ и известна в странах Бенилюкса, за то, что ее фотографии в соцсетях выглядят слишком сексуально.

Не понравилось комиссии и то, что Боллен стала режиссером порнографического фильма, вызвавшего возмущение и споры в интернете.

Поклонники Боллен называют сделанный ей выговор женоненавистническим шагом, отрицающим ее право самостоятельно решать, как одеваться и как себя вести. Каат Боллен часто высказывается по вопросам, связанным с сексом и отношениями, в бельгийских СМИ и написала три книги на эту тему, а также сняла порнографический фильм, ориентированный в первую очередь на женщин.

Публичное позитивное отношение Боллен к сексу, однако, разделяют не все ее коллеги. В начале 2020 года один из них анонимно донес о ней бельгийской комиссии психологов, независимой организации, ответственной за выдачу всех официальных лицензий на практику в стране. В марте специально созванный дисциплинарный комитет рассмотрел это дело и вынес решение против Боллен, в результате чего ей было вынесено официальное предупреждение.

Когда она обжаловала решение в январе этого года, комиссия и вовсе временно приостановила действие ее лицензии. В качестве обвинения комиссия цитирует отрывок из официального этического кодекса психологов, в котором говорится, что поведение врача не должно вредить репутации представителей профессии.

По мнению комитета, Боллен «забыла о своей профессии и достоинстве», чем нанесла ущерб имиджу всех психологов. Не устроило комитет и то, что Боллен торгует секс-игрушками в интернет-магазине.

После такого выговора сексолог приняла решение вовсе отказаться от лицензии, о чем объявила в Instagram. «Если быть психологом в 20201 году означает, что нельзя быть собой даже в личной жизни, я бы предпочла им не быть, — пояснила свою мотивацию Боллен. — Почему сексуальность и женственность недостойны? И с каких это пор мы, психологи, судим о достоинстве других? Разве мы не должны быть открытыми и поощрять искренность? С каких это пор мы, психологи, должны быть более достойными, чем другие? Разве мы не просто люди, пытающиеся быть рядом с другими? Разве наша сила как психолога не в том, чтобы быть человеком и встречаться с реальными людьми?»

Этот скандал подхватили бельгийские СМИ, а пользователи стали публиковать фото с хэштегом #istandwithkaat в поддержку психолога. Флэшмоб вынудил вмешаться в дело министра по вопросам равенства Барт Самерс. «Неслыханно, что в 2021 году женщинам в Бельгии все еще говорят, как они должны или не должны одеваться, — написал он в Twitter. — Как министр равных возможностей, я собираюсь обсудить это с психологическим комитетом на следующей неделе. Нам здесь не нужна полиция одежды».

Почти никто из бельгийских психологов не проявил профессиональную солидарность, высказавшись в поддержку коллеги. Однако психолог Лотта де Шрайвер написала на сайте бельгийской Ассоциации клинических психологов, что эта ситуация может стать поводом для дискуссии о призвании психолога и профессиональной этике. «Из нашего базового обучения мы уже знаем, что для того, чтобы быть хорошим психологом, мы должны использовать открытое, непредвзятое отношение в сочетании с терапевтической нейтральностью, — отметила она. —

Мы стараемся быть чуткими, понимающими и искренними во время терапии. Мы также учим не руководствоваться стереотипами и предрассудками. Каждый человек уникален. Мы принимаем клиента таким, какой он есть, но затем осуждаем наших коллег, когда они поддерживают разнообразие? Странно!»

Угрожающим в этом решении она видит ограничение на свободу самовыражения. «Как мы можем работать с клиентами, когда мы не можем поддерживать открытое и непредвзятое отношение к нашим собственным коллегам?» — задумалась Шрайвер.