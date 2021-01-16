Мартышкин труд: что обезьянки на Бали воруют у туристов

Туристы, посещающие популярную достопримечательность острова Бали — индуистскую пагоду Пура Лухур Улувату на краю живописной скалы — должны быть на чеку. Дело в том, что обитающие там длиннохвостые макаки чувствуют себя полноправными хозяевами территории и позволяют себе воровать особо ценные вещи туристов, чтобы потом выменять их на еду.

Таким образом обезьянки кормятся за счет путешественников, среди которых была и Элизабет Гилберт, автор романа «Ешь, молись, люби», описавшая в книге находящийся неподалеку пляж Паданг-Паданг. Там и снимался эпизод одноименного фильма с Джулией Робертс.

Последнее исследование канадских ученых показало, что обезьянки не просто воруют вещи у туристов, но еще и умеют определять, какие предметы их жертвы ценят больше всего, чтобы использовать эту информацию для увеличения своей прибыли.

Животные нацеливаются на предметы, которые люди, скорее всего, обменяют на еду: это прежде всего электроника — телефоны, камеры, ноутбуки, а не шпильки для волос или пустые сумки для фотоаппаратов, пояснил доктор психологических наук Жан-Батист Лека, профессор кафедры психологии Университета Летбриджа в Канаде и ведущий автор исследования. Его финансировали канадский Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям (NSERC) и Альбертский научно-исследовательский институт азартных игр (AGRI), результаты исследования были опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society.

Среди самых ценных предметов для обезьян оказались мобильные телефоны, бумажники и очки — именно их животные высматривают с высоких деревьев, чтобы украсть в удобный момент. Персонал храма предупреждает на входе, что надо быть внимательнее и держать все вещи крепко в руках, но туристы, впечатленные красотой места, забывают о рекомендациях.

«Эти обезьяны стали мастерами выхватывать вещи у рассеянных туристов, которые не прислушивались к рекомендациям персонала храма держать все ценные вещи в сумочках на молнии, крепко зафиксированных вокруг шеи и спины», — добавил ученый.

Почти год канадские психологи наблюдали за взаимодействием между животными и посетителями храма, обнаружив, что макаки будут требовать большее вознаграждение – то есть больше еды – за более ценные предметы.

Находчивые обезьяны не отдают вещь сразу при виде выкупа — торг между обезьяной-грабителем, туристом и служащим храма, бывает, длился по несколько минут. Самые долгие переговоры за время наблюдений ученых составили целых 25 минут, причем в течение 17 минут обезьянка набивала себе цену. Для менее дорогих сердцу туриста предметов обезьяны с большей вероятностью шли на уступки и соглашались на меньшее вознаграждение.

Обезьяны обучаются такому поведению на протяжении всей юности, вплоть до четырехлетнего возраста. Грабеж и бартер — это проявление культурного интеллекта обезьян, поясняет Жан-Батист Лека. «Такое поведение усваивается обезьянами на протяжении поколений в течение по крайней мере 30 лет для этой популяции», — добавил ученый.

По словам зоопсихологов, такое поведение не является суперспособностью, а вполне характерно для животных, не только обезьян, но и собак. «Животное, у которого налажен хороший контакт с хозяевами, есть взаимное доверие, тоже внимательно наблюдает за поведением хозяина, его настроением, понимает, когда он не в духе, чтобы его приободрить, лечь рядом или наоборот, оставить в покое, — поясняет зоопсихолог и канистерапевт Ника Могилевская. — Также собаки могут определять, какие вещи значимы для человека и для чего они предназначены».

В качестве примера эксперт приводит ситуации, когда собака приносит хозяину тапки, заметив его на входе, или поводок, если хочет пойти на прогулку.

Животные в целом, а тем более приматы, которые по интеллекту максимально приближены к человеку, имеют способность понимать, что нужно человеку или другому члену их стаи — что именно нужно принести, чтобы заслужить какие-то блага для себя, добавляет Могилевская. «Если мы посмотрим на взаимоотношения внутри стаи тех же обезьян, мы заметим, что они стараются угодить и друг другу, принося тем особям, которые стоят выше по иерархии в их социальной общине, ценности, играющие роль в их стае, например, вкусную еду, палки, — дополняет эксперт. — У собак действует такая же иерархия: они могут приносить вожакам стаи то, что те любят и ценят».

Эту способность животных используют в дрессировке люди, которые обучают собак приносить палку взамен на вознаграждение. «При дрессировке собак зоопсихологи советуют хозяевам использовать эти методы, чтобы коммуникация человека и животного была наиболее интересной, чтобы развивать интеллект собаки», — резюмирует эксперт.