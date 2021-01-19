«Жизнь тяжела»: как отбывает наказание светская аферистка

Аферистка Анна Сорокин, осужденная в прошлом году за мошенничество в США и выдававшая себя за богатую аристократку из Европы, в тюрьме начала вести дневник. Как сообщает Daily Mail, она документирует, как пандемия COVID-19 сказалась на ее жизни в женской тюрьме средней безопасности «Альбион» в штате Нью-Йорк.

Повествование женщины, которая была известна в нью-йоркском светском обществе как Анна Делви, наполнено эмоциями — в дневнике, который она ведет на собственном сайте, заключенная пишет, что ей пришлось страдать.

«Жизнь тяжела», — так и озаглавлена первая часть дневника светской аферистки.

Как пишет Анна Сорокин, изменения в условиях жизни в тюрьме начались в третий понедельник марта 2020 года, когда были запрещены все визиты в исправительное учреждение — тогда заключенные испугались, что останутся из без посылок.

«В моей памяти навсегда останется, как из-за какого-то перерыва в цепи поставки продуктов они позволили себе заменить веганскую французскую заправку обычным соусом из голубого сыра, — жалуется она в дневнике. — Как будто согласиться на неорганический зеленый салат из брокколи было недостаточным наказанием». Еще одной драмой оказался тот факт, что зерновые батончики заменили на пончики. «Очень сложно сохранять надежду и позитивное мышление», — пишет заключенная об этой ситуации.

Переживала она также из-за того, что в тюрьму не завезут крем для тела на основе масла какао (потом что на масло ши у нее аллергия). Однако, упомянув о том, что она готова была обвинить руководство тюрьмы в дискриминации, Аннаа Сорокин утешает читателя тем, что крем с маслом какао все же предоставили.

По словам женщины, в тюрьме ее называют буржуйкой. Она объясняет это тем, что не ест мясо и отказывается от блюд с индейкой или колбасой, следит за фигурой, не поедая, в отличие от других заключенных булочки и пирожные в огромных количествах, занимается йогой в спортзале. В своем дневнике Анна Сорокина особенно отмечает, что занимается саморазвитием в тюрьме и боится поправиться.

Аферистку, выдававшую себя за богатую наследницу из Европы, хотя на самом деле она была дочерью выходцев из России, эмигрировавших в Германию в 2007-м, должны выпустить из тюрьмы 15 февраля, пишет Daily Mail. После того, как в апреле 2019 года ее осудили на срок от 4 до 12 лет за то, что она пользовалась доверием представителей американских элит и тратила их деньги, в интернете даже была создана петиция за ее помилование. Сервис Netlix уже снял сериал «Изобретая Анну» — сообщается, что за право рассказать ее историю Анне Сорокин предложили $100 тыс., а кроме того, ей полагались гонорары за консультации.

Но денег она не получит: по закону США, осужденные не имеют права пользоваться доходом, который получат благодаря истории своего преступления, так что все заработанное пойдет на выплату компенсаций пострадавшим от ее обмана и штрафа, которые ей присудили — это $200 тыс. и $24 тыс. соответственно.

Анна Сорокин была задержана полицией Нью-Йорка в октябре 2017 года: ее обвинили в краже примерно $300 тыс. и попытке похитить $22 млн. Как оказалось, она рассказывала, влиятельным друзьям, будто унаследовала состояние примерно в $60 млн от немецких родителей и пыталась взять в кредит у одного из частных банков $22 млн на основание «Фонда Анны Делви», который позволил бы ей открыть в Нью-Йорке арт-пространство, где были бы также рестораны и гастробары.

В реальности же она приехала в США в 2016 году после учебы в лондонском колледже Святого Мартина, начала знакомиться с представителями нью-йоркского высшего общества и рассказывать, что ее отец сделал состояние на нефти, высоких технологиях, солнечных панелях или антиквариате. Останавливалась Анна Сорокин в отелях в районе Сохо, ужинала в дорогих ресторанах, на частных самолетах совершала поездки в Венецию или на Ибицу. А платили за это богатые друзья, которым она обещала вернуть деньги, но «забывала» об этом.

Обман раскрылся, когда Анна Сорокин попыталась взять вышеозначенный кредит. Заполняя бумаги, она не указала номера телефонов семейных финансовых менеджеров. Заявление вызвало сомнения у банковских служащих — тогда Анной Делви заинтересовалась полиция. А убедиться в том, что девушка — мошенница, помогла одна из ее подруг, бывший фоторедактор журнала Vanity Fair Рэчел Уильямс, с которой она познакомилась в феврале 2016-го в ночном клубе.

Во время поездки в Марокко у Анны Делви перестала работать кредитная карта — и за роскошные ужины и отели платила Уильямс, потратив с казенного счета журнала, предназначенного для представительских расходов $62 тыс. Когда девушка поняла, что деньги ей не вернут, она начала подозревать, что имеет дело с аферисткой — позже она давала в суде свидетельские показания против Анны Сорокин.