Новая глава: Тиффани Трамп выйдет за бизнесмена из Африки

Дочь 45 президента США выходит замуж: в последний день срока своего отца, 19 января, 27-летняя Тиффани Трамп опубликовала в соцсетях фото с женихом на крыльце Белого дома и объявила о помолвке. Женихом президентской дочери стал ее бойфренд, 23-летний предприниматель Майкл Було.

«Нам досталась честь отпраздновать с семьей много важных моментов жизни и исторических событий, которые останутся в памяти в Белом доме. Самое главное из них — это помолвка с моим потрясающим женихом Майклом! Благословлена и воодушевлена перед новой главой жизни!» — написала Тиффани Трамп в Instagram.

Тот же снимок опубликовал и жених. «Помолвлен с любовью всей своей жизни. Жду с нетерпением нового этапа!» — сообщил он подписчикам.

По информации US Magazine, Тиффани Трамп и Майкл Було познакомились еще в 2017 году. Они начали встречаться в конце 2018-го, а первое совместное фото появилось в Instagram младшей дочери президента в январе 2019 года, когда она опубликовала фотографию вместе с бойфрендом, сделанную в Белом доме на фоне рождественской елки. Молодой человек подтвердил в соцсети, что встречается с Тиффани Трамп, чуть раньше — первый его снимок с будущей невестой датируется 14 декабря 2018 года, и он тоже сделан на фоне елки в резиденции — правда, другой.

Как рассказывает журнал Town&Country, Тиффани Трамп еще до появления совместных фотографий с молодым предпринимателем ливанско-французского происхождения видели в Лондоне около закрытых заведений. В начале января 2018-го папарацци заметили, что они входят в частный клуб Mosimann's, который в 2011 году организовывал обед в честь свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Правда, утверждается, что отношения молодых людей оставались дружескими, пока в конце 2018-го не перешли в романтические.

После этого Майкл Було начал появляться на семейных снимках Тиффани Трамп — в компании ее отца, братьев и сестер и матери, актрисы Марлы Мейплз (второй жены Дональда Трампа). Последняя, кстати, признавалась, что ей очень нравится бойфренд дочери. «Я обожаю Майкла!» — говорила она Town&Country. А Дональд и Меланья Трамп принимали родителей Майкла Було в Белом доме в Рождество 2019 года — совместный снимок опубликовала в Instagram Тиффани Трамп.

Мать Майкла Було Сара — француженка, а отец Массад — ливанец по происхождению. Родился он в техасском Хьюстоне в 1997 году, сообщает Town&Country, однако судя по «Википедии», он появился на свет в Ливане, в деревне под названием Кфар-А-Акка.

Источники сходятся в том, что позже семья переехала в Нигерию, так что вырос жених Тиффани Трамп в Лагосе, крупном портовом городе этой страны. Здесь у его отца своя компания — крупный конгломерат SCOA Nigeria, в который входят компании, занимающиеся производством мебели и предметов интерьера, сборкой и продажей автомобилей, выработкой электричества, розничной торговлей и прочим. Майкл Було ходил в Лагосе в Американскую международную школу, а затем учился в Лондоне, где получил степень мастера в области проектного менеджмента, финансов и рисков.

С 2016 года Майкл Було занимает должность заместителя директора в конгломерате, принадлежащем отцу. В 2019-м он получил еще две должности — молодой человек возглавляет консалтинговую компанию Fadoul Group и выполняет обязанности менеджера по развитию в холдинге Royalton Investment, специализирующемся на товарах и услугах luxury-сегмента.