Гламур покинул Белый дом

Бывшая первая леди США накануне, 20 января, в последний раз вышла из Белого дома, чтобы покинуть Вашингтон — и уже через несколько часов заметно преобразилась. Строгий черный костюм — жакет и юбку-карандаш европейских модных домов Chanel и Dolce&Gabbana она сменила на пестрое свободное платье-кафтан Gucci стоимостью $3700 по прибытии во Флориду.

Это случилось после четырех лет, когда ее наряды осуждали, критиковали и анализировали в поисках скрытых смыслов. Однако все это время почти все образы Меланьи Трамп собирала не она сама, а стилист и модельер Эрве Пьер, всегда державшийся в тени — и подальше от политики. Скандальную куртку с надписью на спине «Мне правда все равно, а вам?», в которой первая леди отправилась из Белого дома на границу с Мексикой в лагеря для детей нелегальных мигрантов, он для нее не выбирал.

«Для меня было честью одевать первую леди, — рассказал Эрве Пьер в интервью WWD накануне, 20 января. — Я встретился с ней впервые 3 января, и уже 7 января она попросила меня создать для нее платье для инаугурации четыре года назад. У меня было 11 или 12 дней, нам нужно было успеть сделать примерку и доставить его. Много информации она мне не дала, так что я плыл в тумане».

Соглашаться работать с Меланьей Трамп было решением, в то время довольно рискованным — мир моды открыто выражал недовольство избранием ее мужа на пост президента США, и американские дизайнеры один за другим отказывались сотрудничать с новой первой леди.

Об этом заявляли СМИ Зак Позен, Кристиан Сириано, Марк Джейкобс, Том Форд и другие влиятельные модельеры. Однако Эрве Пьер разделяет моду и политику: в 2018 году он основал совместно с модельером Николасом Каито бренд Atelier Caito — и сейчас, по его словам, одевает и сторонниц Демократической партии, и республиканок, а приходят к нему не затем, чтобы выразить свои политические взгляды — а чтобы быть такими же элегантными, как Меланья Трамп.

«Если вы не хотите надевать вещи бренда по политическим причинам, пожалуйста, я заказчика не знаю, и это нормально, — объяснил он WWD. — Но есть очень влиятельные демократы, которые носят нашу одежду. Это просто подтверждает, что политика и радость для глаз — это совершенно разные вещи».

В пример Эрве Пьер привел одну из первых клиенток бренда — давнюю сторонницу Демократической партии. «Она сказала: «Вы так хорошо одеваете первую леди, что я хочу, чтобы вы одели меня на свадьбу сына», — поведал он и добавил, что когда на бракосочетании ее осудили за то, что прибегла к услугам стилиста Меланьи Трамп, она заявила, что модные решения не должны зависеть от политики. Отвечать на любые вопросы журналистов, связанные с реакцией соцсетей на наряды своей подопечной, он отказывается.

Эрве Пьер и раньше создавал наряды для первых леди США — Мишель Обама надевала платье, созданное им во время работы в Carolina Herrera, в 2014 году на государственный прием в честь президента Франции Франсуа Олланда. А Меланья Трамп, благодаря ему, все же носила наряды американских дизайнеров, в том числе, Майкла Корса, в костюме которого Камала Харрис сейчас смотрит с цифровой обложки Vogue. Правда, предметы гардероба модельеров из США ее стилисту приходилось приобретать — наравне с нарядами европейских брендов.

Сейчас пресса США с радостью сообщает, что в Белый дом вернется американская мода, напоминая, что Мишель Обама в свое время дала старт в карьеры молодым дизайнерам Прабалу Гурунгу и Джейсону Ву.

Журналисты опускают тот факт, что модельеры сами заявляли о том, что не будут одевать Меланью Трамп. Судя по инаугурации, однако, пока в Белый дом возвращается американская мода, из него уходит роскошь. Выборы в одежде диктует политика — Джилл Байден и Камала Харрис появились на инаугурационной церемонии 20 января в одежде локальных дизайнеров. На первой леди были пальто, платье и маска цвета морской волны нью-йоркского бренда Markarian. Наряд Камалы Харрис создали темнокожие модельеры из Нью-Йорка Кристофер Джон Роджерс и Серджио Хадсон. Возможно, их тоже ждет судьба Прабала Гурунга и Джейсона Ву.