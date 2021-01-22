«Без прививки не знакомлюсь»: как отбирают партнеров для свиданий

В июне прошлого года врач-сексолог и психотерапевт Амина Назаралиева, соучредительница Mental Health Center, в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что по завершении режима самоизоляции люди в поисках полового партнера будут обращать внимание на риск заражения коронавирусом.

«Мне хочется верить, что изобретут какой-то быстрый тест, который сможет показать, опасен ты для окружающих или нет, — заявила тогда Назаралиева. — Такой тест будет дешевым и доступным и станет частью сексуальной культуры, как презерватив. Во всяком случае до тех пор, пока у нас не будет вакцины от коронавируса».

Когда вакцина стала доступна части населения США, о сделанной прививке или наличии антител стали сообщать в своих аккаунтах пользователи приложений для поиска пары, передает издание Vice. Три самых популярных американских онлайн-платформы для знакомств сообщили, что наблюдают рост числа пользователей, ссылающихся на прививки в своих профилях.

Информация о прививке, столь важная для тех, кто коронавирусом еще не переболел и боится заразиться, становится определенным критерием при отборе кандидатов, так что пользователи указывают ее в описании наравне с ростом-весом-интересами. Они указывают не только сам факт того, что получили вакцину, но и в какой момент делали последнюю прививку и какой вакциной.

Так, в сервисе Bumble рассказали, что наблюдают заметный рост числа людей, которые включили слово «вакцина» или «вакцинированный» в свои профили, начиная с того момента, как первые вакцины начали вводиться в США в декабре.

Пресс-секретарь Tinder заявил, что количество упоминаний слова «вакцина» в описании профиля выросло на 238%, причем значительное увеличение началось с ноября 2020 года, и число продолжало расти в декабре. Также сообщается информация о том, когда человек привился в первый раз и когда будет второй раунд вакцинации. Пользователи умудряются шутить на эту тему в описании профиля: «Когда я получу эту вторую дозу, пандемия закончится» или «Если вы верите в правило 5 секунд, не беспокойтесь, что это за вакцина», — пишут они.

Сервис OkCupid даже добавил в анкету вопросы о социальном дистанцировании и адаптировал опросник под правила самоизоляции: теперь пользователей спрашивают, каким они представляют себе идеальное виртуальное свидание и как бы предпочли провести карантин — играя в настольные игры, просматривая сериал или читая книжки. Исходя из ответов, алгоритмы соединяют пользователей, чьи интересы и представления об эпидемиологической безопасности сходятся.

Недавно в опроснике сервиса также появился пункт: «Будете ли вы прививаться от COVID-19?», на который пользователи могут ответить: «да», «нет», «не уверен» или «уже сделал это.» Пользователи могут пропустить вопрос или предложить собственные варианты ответа, а также выбрать идеальный для них вариант, которого они ждут от потенциального партнера.

72% респондентов сервиса заявили, что примут вакцину, 3% признались, что уже приняли ее, а 16% «все еще сомневаются» и выбрали вариант «Я не уверен». 9% опрошенных выступают против принятия вакцины. По словам Майкла Кея, менеджера по связям с общественностью сервиса OkCupid, пользователи относятся к пандемии очень серьезно. Так, более 170 тыс. человек заявили, что отменят свидание, если человек не готов соблюдать правила социального дистанцирования.

На некоторых сервисах пользователи даже стали менять свой никнэйм на «вакцинированный» и «привитый», чтобы повысить свою популярность, а также заигрывали с темой вакцинации, называя себя «вакцина за вакцину» и «привитый и страстный». Кое-кто из них отмечал в профиле, что готов к личной встрече только после прививки, а до тех пор согласен на переписку и отношения на расстоянии. Благо, за время пандемии для этого придумали массу способов: от доставки цветов и онлайн-ужинов до Zoom-вечеринок и виртуального секса.

Вполне возможно, что со временем тест на коронавирус и свидетельство о вакцинации станет таким же критерием отбора, как ВИЧ-статус, который уже много лет указывают в некоторых приложениях для знакомств, например, в Scruff и Grindr, предполагают их создатели.