Конец карьеры: китайская актриса бросила детей в США

Знаменитую китайскую актрису Чжэн Шуан критикуют местные пользователи интернета и даже власти КНР. Она ввязалась в историю с суррогатным материнством, обратившись за этими услугами в США. Однако все пошло не так, как ожидалось, и теперь ей не нужны двое детей, рожденные в Америке.

О том, что 29-летняя Чжэн Шуан обратилась в США к суррогатным матерям, стало известно из поста ее, как выяснилось, бывшего партнера — продюсера Чжана Хена. В 2018 году деятели шоу-бизнеса начали открыто появляться вместе, и публика была убеждена, что молодые люди по-прежнему счастливы друг с другом. Однако несколько дней назад Чжан Хэн опубликовал в соцсети Weibo пост, в котором пожаловался, что уже больше года не может покинуть территорию США и к тому же имеет на руках «две маленькие невинные жизни», сообщает CNN.

Выяснилось, что пара распалась — но в это время для актрисы и продюсера две суррогатные матери уже вынашивали детей. Вслед за тем в сети появились снимки свидетельств о рождении двух малышей, где родителями значились Чжэн Шуан и Чжан Хэн, — они появились на свет в декабре 2019 года.

В интернет была слита аудиозапись, на которой предположительно родители актрисы и продюсера ссорились по поводу того, что делать с детьми от суррогатных матерей.

Спор велся еще до их рождения: семья актрисы предлагала, чтобы вынашивавшие младенцев матери сделали аборт. Чжэн Шуан возражала, что делать это уже поздно, поскольку женщины находятся на седьмом месяце беременности. В итоге ее родители заявили, что после рождения малышей нужно будет отдать на усыновление. Сторона Чжэн Шуан ясно дала понять, что дети ей не нужны, а поскольку актриса отказалась заниматься юридическими процедурами, чтобы их можно было привезти в Китай, Чжан Хэн, у которого заканчивается виза, будет вынужден вернуться в страну без них.

На фоне скандала репутация Чжэн Шуан, актерские способности которой в Китае оценивают не так высоко, как внешность, серьезно пострадала. Звезда, которую раньше считали девушкой чистой и невинной, теряет рекламные контракты. Помимо многих китайских брендов с ней отказалась работать и Prada, которая ранее заняла Чжэн Шуан в рекламной кампании, запущенной по случаю приближения Китайского нового года. Кроме того, она лишилась места в китайском списке Huading Awards — в 2014 году ее включили в число 100 любимых народом телезвезд, а в 2016-м она была признана лучшей актрисой современного телесериала.

Осудили Чжэн Шуан и на китайском государственном телевидении. «Суррогатное материнство совершенно ясным образом запрещено в нашей стране, — заявили там в новостной программе. — И это неуважение к жизни вызывает возмущение».

В ответ на это актриса написала в Weibo, что не нарушала законов КНР, «будучи на территории страны, и уважала все законы и ограничения в других странах».

Действительно, как напоминает CNN, в 2001 году Министерство здравоохранения КНР опубликовало документ, регулирующий применение репродуктивных технологий в Китае. Медицинским институтам и работникам запрещалось использовать суррогатное материнство, продажа спермы, яйцеклеток и эмбрионов также оказалась под запретом. Однако физлицам и агентствам не запрещалось обращаться за подобными услугами, и никакое наказание за это не предусматривалось. Эта лазейка в законе дала толчок системе, в рамках которой китайские пары ищут суррогатных матерей за рубежом.