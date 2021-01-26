Возрождение традиций: в Белом доме поселились собаки

В резиденции президента США после четырехлетнего перерыва вновь появились домашние животные. Как сообщает агентство Associated Press, в понедельник, 25 января, с лужаек Белого дома послышался лай — это означает, что туда переехали две немецкие овчарки Джо Байдена Чэмп и Мейджор. Первый пес живет в семье Байдена с 2008 года, а второй был взят из приюта в 2018-м. Мейджор стал первой в Белом доме собакой приютского происхождения.

Чэмп и Мейджор поселились в Белом доме в минувшее воскресенье, через несколько дней после президентской инаугурации. «Первая семья хотела обустроиться, прежде чем привозить собак в Вашингтон из Дэлавэра, — объяснил эту небольшую отсрочку пресс-секретарь первой леди Джилл Байден. — Чэмп радуется своей новой лежанке у камина, а Мейджор полюбил носиться по Южной лужайке».

За несколько дней до президентской инаугурации благотворительная организация Delaware Humane Association, защищающая животных, провела свою виртуальную церемонию, названную индогурацией — она прошла в Zoom, и чествовали на ней Мейджора как первую приютскую собаку, получившую возможность бегать по лужайке у Белого дома.

На благотворительном мероприятии собрали $200 тыс. в помощь животным, а Мейджора в пресс-релизе ассоциации назвали «гавкающим доказательством того, что любая собака может прийти к американской мечте».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже пообещала, что в скором времени в Белом доме появится кот или кошка, который (или которая) «заполнит весь интернет». О намерении завести, помимо собак, еще и мяукающего питомца, сообщалось в конце ноября 2020 года.

В течение четырех лет в Белом доме не было животных — Дональд Трамп оказался одним из очень немногих президентов, который не обзавелся питомцем. Со времени президента Джона Адамса, поселившегося в 1800 году в только что отстроенной резиденции одного из отцов-основателей Америки, лидеры страны оказывались обладателями не только собак и кошек, но и лошадей, попугаев, пони, коз, овец, коров, опоссумов, морских свинок, соек-пересмешниц и даже аллигаторов и ящериц.

При президенте Джоне Квинси Адамсе, управлявшем страной с 1827 по 1829 год, при резиденции проживали тутовые шелкопряды, поскольку его супруга Луиза Кэтрин Адамс занималась прядением шелка. А у Теодора Рузвельта был целый зоопарк — среди его питомцев были ящерица Билл, уж Эмили Шпинат, медвежонок Джонатан Эдвардс, барсук Джош, свинья Мод, кролик Питер, одноногий петух Фирс, гиена Билл и безымянная сова.

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С животными были связаны разнообразные ситуации — трогательные, комичные или грустные. Например, попугай жако по имени Полли, принадлежавший Эндрю Джексону (президенту с 1829 по 1837 год), умудрился оскандалиться на похоронах своего хозяина: птицу, знавшую множество ругательств, пришлось выдворить с церемонии прощания, поскольку она начала браниться. А при Абрахаме Линкольне среди домашних питомцев оказалась индейка — она предназначалась для праздничного стола, но была спасена сыном Линкольна Томасом и наречена Джеком. Самым же знаменитым животным президента был пес Фидо — он погиб после убийства самого президента, на пса напал с ножом пьяный мужчина.

«Домашние питомцы играли важную роль в Белом доме на протяжении десятилетий, не только составляя компанию президентам и их родным, но и гуманизируя, смягчая их политический имидж», — объяснила AP Дженнифер Пикенс, автор книги о четвероногих, пернатых жителях особняка.

Когда в 1944 году Франклин Делано Рузвельт баллотировался на четвертый срок, разгорелся скандал, связанный с его скотч-терьером по имени Фала. Выяснилось, что пса забыли во время визита на Алеутские острова — и туда была отряжена экспедиция, чтобы забрать животное. Узнав об этом, публика возмутилась такой тратой денег налогоплательщиков, однако Рузвельт выступил в свою защиту. «Вы можете критиковать меня, мою жену и мою семью, — заявил он. — Но вы не можете критиковать мою собачку. Он шотландец, и эти обвинения по поводу всех этих трат просто разбередили его маленькую душу». Эта речь получила впоследствии название «Речь Фалы» и помогла исправить имидж президента — он вновь победил на выборах.

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Питомцам американских лидеров недавнего прошлого посвящаются книги. Например, английский спрингер-спаниэль Милли, принадлежавшая Джорджу Бушу-старшему, стала героиней издания «Книга Милли: продиктовано Барбаре Буш». Позже Хиллари Клинтон издала книгу для детей о своих питомцах, коте Соксе и псе Бадди «Дорогой Сокс, дорогой Бадди: детские письма первым питомцам» (известно, впрочем, что кот невзлюбил пса, когда того привели в Белый дом).

Предшественник Дональда Трампа Барак Обама до победы на президентских выборах питомцев не держал — однако после нее дочерям Малии и Саше купил щенка португальского вассерхунда по имени Бо.

«Вы заслужили щенка, который въедет с нами в Белый дом», — сказал он им. Через несколько лет у Бо появился компаньон — тоже португальский вассерхунд Санни.