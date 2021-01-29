Молоко, водоросли и крапива: из чего сделана одежда будущего

Об экологичности в моде заговорили еще несколько лет назад, когда по соцсетям стала распространяться статистика, показывающая, сколько воды и энергии требуется для производства одной хлопковой футболки. К необходимости изобретения новых технологий в моде приводит и сокращение запасов нефти, из которой производят полиэстер, и отказ от натуральных материалов вроде меха и кожи из соображений этичности. Тогда молодые дизайнеры начали предлагать и использовать технологии для создания одежды из переработанных материалов, а также необычных веществ, делать из которых вещи раньше не пришло бы никому в голову.

В 2018 году дизайнер иранско-канадского происхождения Роя Агхигхи придумала, как делать одежду из водорослей, чтобы та поглощала углекислый газ и выделяла кислород. На ощупь эта белая, полупрозрачная ткань напоминает лен, а на солнечном свету начинает фотосинтез. Стирать одежду из такой ткани нельзя — ее нужно поливать водой раз в неделю как комнатное растение.

В основе живой ткани одноклеточные зеленые водоросли хламидомонады Рейнхардта, смешанные с нанополимерами. Срок службы одежды составляет один месяц, а когда она придет в негодность, ее можно сдать в компост. По замыслу Рои Агхигхи, уход за «живой» одеждой воспитает в ее хозяевах ответственность.

«Тот факт, что этот текстиль живой, изменит отношение людей к одежде, сместит коллективное поведение и привычки, ориентированные на бездумное потребление, в сторону формирования устойчивого будущего», — уверена дизайнер. Идею ткани она разработала вместе с коллегами из Университета Британской Колумбии и Университета искусства и дизайна им. Эмили Карр в Канаде. Цель проекта Biogarmentry — снизить рост выброса в атмосферу токсинов от текстильных отходов.

В 2018 году в Лондонской неделе моды принял участие британо-сингапурский дуэт дизайнеров Vin+Omi, который занимается производством тканей из сорных растений, в том числе крапивы, гортензии, ивы и ясеня. К их проекту присоединился принц Чарльз, который предложил использовать крапиву из его сада в резиденции «Хайгроув-хаус».

Дизайнерам вместе с главным садовником поместья в Глостершире и студентами университета Оксфорд Брукс удалось собрать урожай из 3 тыс. стеблей крапивы. Из них изготовили ткань, напоминающую флис или шерсть альпака. «Это тонкая, воздушная текстура. Вы никогда не угадаете, что ткань когда-то была жгучей крапивой», — пояснили дизайнеры. Из ткани пошили 10 вещей, которые представили на неделе моды в Лондоне, а некоторые из них теперь выставлены в музее Виктории и Альберта.

«Напрасно считается, что крапива не имеет ценности, — рассуждал дизайнер в интервью The Guardian Omi. — Крапива повсюду, это сорняк, но это богатый природный ресурс. Мы хотим побудить людей задуматься о том, как мода может работать с тем, что предлагает окружающая среда, вместо того, чтобы использовать вредное производство».

Британский дизайнер Vin начала сотрудничать с Omi, которая родилась в Сингапуре и до этого работала в Christian Dior под руководством Джона Гальяно, в 2004 году. С самого начала их основополагающим принципом была экологичность. «Пятнадцать лет назад нас называли хиппи, — вспоминает Vin. — В индустрии моды все еще много проблем, но, по крайней мере, сейчас это признают все». Одежду дуэта Vin+Omi носили Мишель Обама и Кейт Мосс. Теперь дизайнеры сотрудничают с отелем Savoy в качестве консультантов по вопросам устойчивого развития. С весны прошлого года швейцары отеля носят униформу из ткани, сделанной из пластиковых отходов отеля.

В декабре 2020 года компания Valio представила коллекцию одежды Plant&Milk design из вторичного хлопка, переработанного полиэстера, упаковки Tetra Pak и остатков молочного производства. Футболки сделали из молока, которое отбраковали на ферме по технологии американского стартапа Mi Terro, которую они запатентовали в 2019 году.

Футболку из этой коллекции в России продавали за 4,5 тыс. рублей, худи — за 6,5 тыс., а штаны — за 5,5 тыс. По сравнению с хлопковой одеждой вещи из молока быстро высыхают после стирки и поддерживают оптимальную температуру тела. На получение одной футболки нужен казеин из пяти стаканов молока.

По словам стилиста, преподавателя и эксперта по устойчивости в моде Ольги Джонстон-Антоновой, за такими технологиями будущее моды. Они не только позволяют употребить в дело пищевые отходы, но и дают возможность использовать альтернативные материалы. «Одежду можно делать практически из любого источника целлюлозы, из которой производят знакомую нам всем вискозу. Так что в качестве сырья производители текстиля используют и апельсиновые корки, и шкурки бананов, и виноград, из которого производят кожу, — рассказала специалист «Газете.Ru». —

Эти технологии становятся все более доступными, некоторые из них внедряют и используют молодые предприниматели, к которым потом обращаются известные бренды вроде Gucci, Adidas, Стеллы Маккартни. Постепенно мы придем к тому, что такие ткани станут нормой — внешне они ничем не отличаются от обычных материалов, их так же окрашивают и кроят».

По мнению Джонстон-Антоновой, новые технологии — вовсе не эпатаж, а необходимость, связанная прежде всего с истощением ресурсов и с осознанием представителей индустрии моды, какой экологический след несет традиционное производство. «Основной вред для экологии начинается с производства текстиля, к тому же заканчивается нефть, из которой делают синтетику. У нас просто нет других тканей и ресурсов, поэтому нужно придумывать новые, — считает эксперт. — Тот же хлопок уже научились получать в лаборатории из клеток, для этого уже не нужно засеивать поля. Его стоимость со временем станет аналогичной обычному хлопку».

В российских неделях моды также принимают участие бренды, выпускающие одежду из переработанных рыболовных сетей (Ginger Ocean), листьев ананаса (Ría Studio), микрозелени (Paula Ulargui) и других «необычных» материалов, сообщил «Газете.Ru» Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«Создание коллекций из нетрадиционных материалов служит и для защиты окружающей среды, и во благо имиджа бренда, — считает Шумский. – В условиях новой этики продолжать игнорировать социальный запрос для бизнеса просто опасно. Поэтому брендам необходимо придумывать что-то новое и искать нетрадиционные решения. Мода всего мира стоит на пороге эковолюции».

Однако любой инновационный процесс типа производства ткани из крапивы на начальном этапе более затратный по сравнению с традиционными культурами из-за более дорогого и редкого сырья. «В принципе, любое растение может быть исходным сырьем для ткани, вопрос только в доступности этого сырья и последующем спросе, — пояснил эксперт. — Повышенный спрос на этичную моду может обеспечить продажи одежды из нетрадиционных тканей по более высоким ценам.

В новом сезоне даже обычная одежда заметно подорожала, ведь с закрытыми границами стали дороже и логистика, и производство, кроме того, год был кризисный. Экологичные методы производства стоят гораздо дороже, что увеличивает ценник продукта. Но если раньше потребитель не был готов платить больше за экологичную пару джинс, то грядущие тенденции на более эмоциональное отношение к экологии в ближайшие годы изменят эту ситуацию».

По словам Шумского, органический хлопок, основное сырье текстильной индустрии, дает большую нагрузку на экосистему, чем хлопок, искусственно выращенный в лаборатории. При этом поборники этичного отношения к природе, возможно, отдадут предпочтение органическому хлопку — и окажутся не правы. «Органически возделанный хлопок дает меньшую урожайность, требует больше воды и площади посадки на тонну волокна и в целом за счет этого наносит больший ущерб земле. А удобрения используются в любом случае, но даже щадящие удобрения — это все равно продукция химпрома, — обратил внимание эксперт. — Если вернуться к одежде из крапивы, то для большого объема ткани потребуется возделывать крапиву в промышленных масштабах, и вряд ли кто-то вам скажет сегодня, к чему это может привести с точки зрения влияния на окружающую среду».