Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья

Опрос сервиса SuperJob показал, что для полного счастья россиянам в среднем необходимо по крайней мере 166 тыс. руб. в месяц. Причем мужчинам понадобилось на 28% больше денег — 187 тыс. руб., чем женщинам, которые согласны и на 146 тыс. руб.

Самые высокие запросы у москвичей, который хотят получать по 220 тыс. руб. в месяц, далее идут жители Владивостока — 200 тыс. руб. и Ростова-на-дону — 190 тыс. руб. Жителям Санкт-Петербурга для счастья достаточно 176 тыс. руб. ежемесячно, а Челябинска — 175 тыс. руб.

По 170 тыс. руб. ежемесячно хотели бы получать в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове и Хабаровске. Жителям Ульяновска и Барнаула хватило бы 138 тыс. руб., а Пензы —136 тыс. руб.

В 2010 году американские ученые выяснили, что для счастья достаточно определенной суммы денег, которую они оценили в $75 тыс. в год (больше 5 млн рублей в год или почти 500 тыс. рублей в месяц по современному курсу). За это открытие экономист Ангус Дитон и психолог Дэниел Канеман даже получили Нобелевскую премию. Согласно их выводам, деньги повышают уровень счастья, но до определенного предела. А после планки в $75 тыс. состояние счастья не повышается. Однако в 2021 году коллеги опровергли их выводы, опубликовав новое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, где сообщается, что уровень счастья продолжает расти, преодолевая этот порог.

Работа Мэтта Киллингсворта, старшего научного сотрудника Университета Пенсильвании, основана на данных, собранных у 33 тыс. взрослых американцев. Для того, чтобы отслеживать уровень счастья, он разработал специальное приложение. Пользователи приложения получали спонтанные уведомления в течение дня, на которые должны были отвечать, счастливы ли они и почему.

Киллингсворт также собирал данные о доходах и образе жизни респондентов. «Мне было интересно понять, как связано благосостояние людей с их уровнем благополучия», — признался ученый в интервью порталу Vice. «Ощущаемым благополучием называют уровень счастья, испытываемого в данный момент, этот показатель абсолютно субъективен и обоснован временем и местом, когда человека спрашивают об этом. Оно отличается от оценочного благополучия, которое представляет собой общую оценку жизни человека, оторванную от определенного момента.

В результате экспериментов ученый пришел к выводу, что уровень испытываемого благополучия не прекращает расти на отметке в $75 тыс. в год, а продолжает повышаться в соответствии с той же тенденцией. Он объяснил разницу в полученных результатах размерами выборки и методами сбора данных. «Вероятно, мои данные более точны, чем собранные 10 лет назад», — считает ученый.

По его мнению, новое открытие способно изменить отношение людей к деньгам и убедит их зарабатывать еще больше, а не довольствоваться определенной суммой. «Если то, что я обнаружил, верно, и $75 тыс. в год не является ключевым порогом, вероятно, стоит довести как можно больше людей до некоторого базового уровня финансовой безопасности».

Он также подчеркнул, что деньги — это еще не все и что погоня за богатством не является ключом к счастью. «Богатство, конечно, меняет жизнь, но есть и много других вещей, которые не менее, если не более важны, — добавил Киллингсворт. — Я также спрашивал людей, насколько важны для них деньги. И если они отвечали, что деньги для них не имеют большого значения, они действительно не повышали их уровень счастья. Можно заработать не так много и при этом быть вполне счастливым».

Согласно рейтингу ООН, самые счастливые люди проживают в Финляндии, Дании, Швейцарии, Исландии и Норвегии, где средний заработок за вычетом налогов составляет от $3 до 5 тыс. в месяц (или $36 тыс. в год). Россия в этом рейтинге в 2020 году заняла 73-е место, уступив Таджикистану и Молдавии.