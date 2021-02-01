В роли принцессы: кому удалось изобразить принцессу Диану

Голливудская актриса Кристен Стюарт на прошлой неделе поразила интернет своим сходством с принцессой Дианой. После того, как в интернете появились первые фотографии со съемок фильма «Спенсер», где звезда «Сумерек» удивительно точно передает образ леди Ди, пользователи соцсети пришли в восторг. Их возмущение тем фактом, что чилийский режиссер Пабло Ларраин выбрал на главную роль не британскую, а американскую актрису, забыто.

Объясняя летом 2020 года свое решение, режиссер говорил: «Кристен способна на многое, она может быть очень таинственной, хрупкой и в то же время сильной, а именно это нам и нужно». Теперь зрители с нетерпением ждут выхода картины о трех днях из жизни Дианы, когда на рождественских каникулах в королевской резиденции Сандрингем она принимает решение развестись с принцем Чарльзом – предполагается, что «Спенсер» выйдет на экраны в 2022 году, когда исполнится 25 лет со дня гибели принцессы Дианы.

Кристен Стюарт неизбежно будут сравнивать не только с самой героиней фильма, но и с другими актрисами, исполнявшими роль принцессы Дианы до нее. А ответственность изображать леди Ди ложилась на некоторых из них еще при жизни самой принцессы.

close

В 1982 году, когда со дня свадьбы принца Чарльза и Дианы Спенсер прошло чуть больше года, на британские телеэкраны вышел фильм компании ABC «Чарльз и Диана: Королевская история любви», рассказавший о церемонии бракосочетания наследника престола и его невесты в Соборе святого Павла в Лондоне.

Роль принцессы Дианы исполнила в картине актриса Кэролин Блисс – как отзывались о ней The New York Times, свою современницу исполнительница изобразила «с достаточной достоверностью».

В 1992 году телекомпания CBS выпустила телевизионный фильм «Женщины Винзора» о принцессе Диане и Саре Фергюсон, супруге принца Эндрю. Леди Ди в картине о женах двух сыновей Елизаветы II, которые официально разведутся с ними уже в 1996-м, сыграла Никола Формби. Это была первая актерская работа исполнительницы, которая снялась в итоге в одном телефильме и трех телесериалах.

close

Уже в следующем, 1993 году, на экраны вышел фильм «Диана: Ее подлинная история» по одноименному роману Эндрю Мортона, в котором были собраны все слухи и сплетни о несчастливом, как оказалось, браке принца Чарльза и Дианы Спенсер. Ее сыграла британская актриса и модель Серена Скотт Томас – как писало издание Entertainment Weekly, роль она исполнила с «большим шармом», но на «неуклюжую принцессу» в картине не походила.

Фильм «Влюбленная принцесса» с английской актрисой Джули Кокс был снят в 1996 году – по одноименному книге журналистки Анны Пастернак о предполагаемо романе принцессы Дианы и капитана Джеймса Хьюитта. Как сообщал журнал People, исполнительницу главной роли утвердили буквально за несколько дней до начала съемок.

Сама актриса, которую можно увидеть во многих британских детективных сериалах, совершенно не была похожа на принцессу Диану – темные волосы, например, пришлось осветлить. К тому же, она не была поклонницей Виндзоров и никогда ничего о них не читала и не смотрела.

Эми Сэкомб, сыгравшая принцессу в фильме «Диана – королева сердец», вышедшем через год после гибели принцессы, в 1998 году, была, напротив, внешне очень похожа на свою героиню. Картина рассказывала об отношениях леди Ди со своим последним возлюбленным, Доди Аль-Файедом -— и заканчивается гибелью всенародно любимой принцессы в автокатастрофе в парижском тоннеле.

Десятилетие со дня гибели принцессы Дианы было отмечено в 2007 году картиной «Диана: Последние дни принцессы» с Женевьев О'Рейли. Это была документальная драма канала TLC – кадры хроники и интервью с реальными людьми перемежались художественной постановкой, в рамках которой создатели пытались показать, какой была жизнь принцессы незадолго до гибели. Работа Женевьев О'Рейли была признана критиками весьма реалистичной. «Она показывает [Диану] нуждающейся в других, но манипулирующей ими, любящей, но небезупречной – другими словами, человечной», — писала газета The New York Times.

close

В 2013 году в кинотеатрах провалился фильм «Диана», в котором главную роль сыграла знаменитая австралийка Наоми Уоттс. Единственное, что понравилось критикам в картине о романе принцессы и пакистанского кардиолога Хасната Хана – это игра исполнительницы главной роли, которая, как писала газета The New York Times, «очеловечивает женщину, спрятавшуюся за улыбкой, за шапкой волос, за мифом».

Сам Хаснат Хан заявлял, что фильм основан на каких-то слухах и сплетнях от людей, которые не знали, какими были его отношения с Дианой, разрешения на съемки не давал и смотреть его не будет.

В прошлом году принцесса Диана появилась в сериале «Корона» — эта роль досталась 25-летней англичанке Эмме Коррин. Критики сошлись на том, что она справилась со своей задачей блестяще, а зрители отмечали удивительную схожесть двух женщин. О ее работе с восторгом отзывался и партнер по сериалу, сыгравший принца Чарльза – Джош О'Коннор. «Эмма работает блестяще, это потрясающе достоверно», — говорил он в 2019 году Harper's Bazaar. Актер признавался, что его даже немного пугает, насколько Эмма Коррин проникла в образ своей героини.

close

Повзрослевшую принцессу в «Короне» в пятом и шестом сезонах сыграет Элизабет Дебики, известная зрителям по картинам «Вдовы» и «Довод». Достоверность ее игры зрителям еще предстоит оценить, равно как и талант артистки Джины де Ваал, которая появится в бродвейском мюзикле «Диана». Его премьера пока откладывается из-за пандемии коронавирусной инфекции, но на роль Джина де Ваал уже утверждена.