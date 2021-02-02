Снегу навалило: Джо Байден отложил встречу из-за непогоды

Президенту США Джо Байдену в понедельник, 1 февраля, пришлось отменить визит в Госдепартамент. Виной тому стал выпавший в минувшие выходные в Вашингтоне снег, сообщает The New York Post.

Grateful for the short commute on days like these. pic.twitter.com/unUej4WhpB — President Biden (@POTUS) February 1, 2021

В 22.00 31 января Джо Байден опубликовал в Twitter свой снимок, на котором видно, как он идет по открытой галерее Белого дома мимо заснеженных кустов и газонов. «В такие дни я благодарен за то, что до работы идти недалеко», — написал он. Вскоре, однако, представители Белого дома сообщили журналистам, что намеченная на понедельник встреча в здании Госдепартамента, находящемся в 1,3 км от резиденции президента, отложена. «Он с нетерпением ждет возможности нанести визит позже на этой неделе, когда сотрудники агентства и дипломаты смогут добраться на встречу в безопасности», — говорилось в информационном сообщении.

Как уточняет издание, к понедельнику в Вашингтоне выпало около 5 см снега. Основные дороги были расчищены – однако в переулках и на тротуарах было скользко.

Пользователи Twitter отреагировали на пост президента, разделившись на две части.

Пока одни комментаторы благодарили Джо Байдена за то, что в воскресенье, когда был выложен снимок, он работает, а не играет в гольф, в чем обвиняли Трампа, другие требовали от Джо Байдена увеличения стимулирующих выплат для американских граждан во время пандемии – ранее он обещал, что на новом посту увеличит их с $600 до $2000.

Поклонникам нового президента не удавалось убедить тех, кто напоминал ему про обещанные деньги, что за 11 дней, прошедших со дня инаугурации, он не могу решить вопрос выплат. Однако люди, потерявшие работу во время пандемии, сочли пост о короткой дороге на работу – свидетельством привилегированного положения Джо Байдена, которое он не скрывает от страдающих от кризиса американцев.

«Есть люди, которые были бы рады любой дороге на рабочие места, которые вы уничтожаете своими подписями», — раскритиковали Байдена (какие рабочие места имеются в виду – при этом не уточняется). Президенту напомнили, что хвастовство по поводу пути на работу не отзывается в душах безработных.

«Посмотрите на уровень безработицы в моем штате, — написал другой пользователь. – А потом подумайте, сколько народу теряет дома и квартиры, и извинитесь и удалите твит, он так выпячивает привилегированность, что это практически насилие».

Некоторые также обратили внимание, что 5 см снежного покрова – не совсем уважительная причина для того, чтобы отменять мероприятия. «С каких это пор два дюйма снега отменяют встречи? Президент должен работать тяжелее, чем любой гражданин США, и не только в снежные дни, — поставили Джо Байдену на вид. – Хотя, с другой стороны, какая там работа, он просто подписывает исполнительные акты для любых указов, которые он захочет».

В итоге, однако, Джо Байден поработал «из дома» — в резиденцию к нему приехали 10 сенаторов-республиканцев, с которыми он и обсудил план увеличению стимулирующих выплат, которые с таким нетерпением ждут американцы, и меры по оздоровлению экономики. Тем временем, жителей Вашингтона предупреждают, что метели в городе продолжатся во вторник, 2 февраля, а на дорогах образуется гололедица.