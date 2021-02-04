Угроза в перьях: почему американцы боятся птиц

Полиция города Уэнам с населением в 5 тыс. человек в штате Массачусетс в США подготовила свод правил для обороны от агрессивных индюшек, которые стали нападать на местных жителей.

«Угрожайте или пугайте смелых индеек с помощью шланга, собаки на поводке или громких звуков», — посоветовал офицер по контролю за животными Стив Кавано на веб-сайте департамента полиции.

Численность диких индеек по всему штату достигает 35 тыс. особей. Они стали особенно агрессивны в последнее время, когда попали в городские условия, пока люди сидели по домам на карантине. Чтобы не прогневать птиц, Кавано рекомендует их лишний раз не кормить, так как они могут привыкнуть и требовать все больше еды, а также следить за огородом, куда могут пробраться ловкие индюшки. Кроме того, офицер советует жителям наглухо запирать и зашторивать окна, ведь, по его словам, индюки тщеславны и любят любоваться своим отражением, поэтому ненароком могут попасть в дом.

В то же время во Флориде, на острове Ки-Уэст, чиновники решили наказывать людей, которые подкармливают диких кур, бродящих по улицам острова. Они настаивают, что птицы из-за этого становятся слишком пухлыми и создают угрозу для общественной безопасности.

На острове даже собираются взимать штрафы в размере от $250 до $500 с тех, кого поймают за кормлением птиц, сообщает Miami Herald. Страх перед курами связан с убеждением, что они «переносят и распространяют болезни, разрушают собственность и гадят на улицах».

Закон о штрафах пока не принят и будет проходить второе слушание. Многие туристы считают свободно разгуливающих по острову птиц очаровательной особенностью курорта, однако жители острова настроены не столь добродушно. Они уже пожаловались городскому комиссару Мэри Лу Гувер, что куры нападали на них из-за собачьих отходов, приняв их за еду. По словам Гувер, птицы становятся все более агрессивными. Они нередко лакомятся попкорном и картофелем фри из рук туристов и местных жителей, а потом гадят на территории отелей и домов.

Патрисия Эйблс, помощник прокурора округа Монро, пожаловалась, что ее соседка несколько раз в день подкармливает птиц, из-за чего они испражняются на лестнице, перилах и автомобилях. Однажды, по ее словам, она насчитала 43 цыпленка, черных дрозда и голубя около дома. Остров и так богат насекомыми, так что недостатка в натуральной пище для птиц нет и от запрета на их кормление они не пострадают, уверен Том Свитс, исполнительный директор Центра дикой природы Ки-Уэста.

Пока дикие птицы терроризируют общественность в США, все большую популярность приобретают домашние.

В разгар пандемии СМИ сообщали, что многие американцы на карантине обзавелись домашними курятниками на заднем дворе, где стали выращивать кур в качестве домашних животных: они не только давали им яйца, но и развлекали, а также приносили положительные эмоции.

Растущая популярность любительского содержания кур в последние годы связана также с экологическими причинами: американцы все больше внимания уделяют тому, что едят, и хотят питаться чистыми продуктами, для чего и заводят кур у себя во дворе. Еще в 2017 году блогер-любитель цыплят Кэти Ши Мормино предсказывала Los Angeles Times, что куры станут для американцев любимыми домашними животными. Тогда только 1% американских домохозяйств содержал кур, однако, по оценкам Министерства сельского хозяйства США, к 2019 году число домашних кур должно было повыситься на 400%. Пандемия только усилила этот тренд.

С марта 2020 года фермы, продающие цыплят, отметили всплеск спроса. Марк Подгуэйт, вермонтский заводчик цыплят, возглавляющий Американскую птицеводческую ассоциацию, заявил изданию GV Wire, что прибавилось и участников птицеводческих выставок. По оценкам компании Mill Valley Chickens, которая продает кур и корм, а также строит курятники и загоны, продажи в 2020 году выросли на 400%.

«Как только началась пандемия, мой телефон разрывался от звонков от желающих купить птицу, — рассказала Лесли Ситроен, владелица фирмы. — Не думаю, что этот тренд замедлится. Интерес к цыплятам сохранится и после пандемии». По ее словам, птиц покупали для того, чтобы занять детей, а также на случай, если вдруг закончится продовольствие.